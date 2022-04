Übergangslösung mit Prüfauftrag

Eine schwere Geburt war die Lösungssuche für die Umgestaltung der Verkehrsfläche an der Inselstraße. Die dortigen Bodenschwellen sind nach einem Urteil des Oberlandesgerichtes eine Gefahrenstelle und in dieser Form nicht zulässig. Die Verwaltung hatte drei Varianten vorgeschlagen – vom ersatzlosen Rückbau der Huckel bis zur Neugestaltung mit ein oder zwei größeren Aufpflasterungen. Aus dem Ausschuss kamen weitere Vorschläge, die auch eine Abpollerung der Inselstraße in Betracht ziehen. Nach einer Sitzungsunterbrechung verständigte sich der Ausschuss auf eine Übergangslösung: Die unzulässigen Schwellen werden bald entfernt und durch aufschraubbare Schwellen ersetzt. Gleichzeitig wurde die Verwaltung damit beauftragt, Vorschläge für eine Dauerlösung zu machen.

Die Bodenschwellen an der Inselstraße sind unzulässig und werden zeitnah zurückgebaut. An gleicher Stelle sollen dann übergangsweise Kunststoff-Schwellen als Verkehrshemmnis angebracht werden.

Auslöser für das Thema war der Unfall eines Motorradfahrers im Sommer 2017, dessen Maschine beim Überfahren der Schwelle beschädigt worden war. Per Gerichtsurteil ist die Stadt zu Schadensersatz und zur Beseitigung der falsch konstruierten Schwelle verdonnert worden. Die Verwaltung favorisiert einen Rückbau der beiden Bodenschwellen und möchte den östlichen Huckel durch eine neue, größere Aufpflasterung ersetzen. Die Kosten bezifferte Verwaltungsmitarbeiter Frank Holtwick mit 15 000 Euro.

Während Ausschussvorsitzender Günter Schültingkemper (CDU) diese Lösung mittragen mochte, gab es aus den Fraktionen sehr unterschiedliche Ideen. Christoph Gand (FDP) regte an, beide Schwellen zu entfernen und dafür die Inselstraße in Höhe Garage Bäing per Poller zu sperren. Das sei kostengünstiger und schaffe eine ähnliche Situation wie am Eiscafé Venecia. Außerdem könnte an der Laterne gegenüber ein Spiegel angebracht werden.

Einen Straßenspiegel befürwortete auch Klaus Timmer (UWG). Ansonsten plädierte er dafür, die Bodenschwellen zu entfernen und es dabei zu belassen. Alles andere sei „rausgeschmissenes Geld“. Da mochte Bürgermeisterin Anne Kortüm nicht mitgehen: Ohne Verkehrshemmnis sei die Mauer an der Inselstraße eine Gefahrenstelle, zumal sich dort oft kletternde Kinder aufhielten. Eine Entschärfung sei geboten, sonst könne sie „nicht ruhig schlafen“.

Ein Gesamtkonzept für diesen Teil der Innenstadt forderte Beate Heimann (SPD). Alle drei von der Verwaltung eingebrachten Varianten seien nicht überzeugend. Hans-Jürgen Gebker (Grüne) wiederum sprach sich dafür aus, mit einem neuen „Kissen“ auszukommen, das dann aber in den Bereich zwischen Garage Bäing, Stadtwerke und Mauer verschoben und in Form und Größe angepasst werden müsste. Hier sah Holtwick wiederum Probleme bei der Überfahrt. Thomas Kemper (Grüne) fand die Poller-Lösung „charmant“. Falls es auf eine Sperrung der Inselstraße hinauslaufe, müsse dies vorher in den Fraktionen beraten werden, gab Dominikus Bartusch (CDU) zu bedenken.

Als sich die Diskussion im Kreis drehte, beantragte Kemper eine Sitzungsunterbrechung. Danach wurde abgestimmt. Für den Antrag der Grünen, eine nach Westen verschobene Aufpflasterung als Verkehrshemmnis anzulegen, gab es bei drei Ja-Stimmen und drei Enthaltungen keine Mehrheit. Angenommen wurde dann die Kompromisslösung mit aufschraubbaren Bodenschwellen und Prüfauftrag an die Verwaltung. Dagegen stimmte nur Wolfgang Brüggestrath (Grüne): Dann müssten die Flächen an der Inselstraße auf Dauer zweimal angepackt werden, das sei Geldverschwendung.