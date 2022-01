Udo Popp hat Landschaft stets im Blick

Gescher

Udo Popp ist sehr viel in der Natur unterwegs. Als passionierter Jäger kennt er bald jeden Winkel in seiner Heimat. Deshalb habe er sich sehr darüber gefreut, nun ein Ehrenamt zum Wohle der Natur annehmen zu können. Von Dr. Kai Zwicker, Landrat des Kreises Borken, ist der Gescheraner zum Naturschutzbeauftragten bestellt worden. In den kommenden drei Jahren wird Udo Popp in seinem Dienstbezirk Gescher 1 dafür sorgen, die Natur zu schützen, Schäden abzuwenden und die heimische Landschaft zu erhalten und zu verbessern.

Von Manuela Reher