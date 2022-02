„Unbeschwertheit am meisten vermisst“

Vor rund zwei Jahren ist die „Corona-Epoche“ angebrochen, die den Menschen bis heute viel abverlangt. Was denken und fühlen die Menschen in Gescher? Was haben sie erlebt? Und was wünschen sie sich für die Zukunft? Auf dem Wochenmarkt in Gescher an Altweiberfastnacht haben sich dazu einige Bürger geäußert.

Beate Heimann (65 Jahre) und Thomas Kersting (53) trafen sich in gebremster Karnevalslaune an der mobilen Kaffeebar von Hildegard Blesenkemper. Über allem schwebten trotzdem die Corona-Auflagen, sichtbar am Tragen des obligatorischen Mund-Nasenschutzes.

Heimann und ihr Mann haben die Corona-Zeit als Rentner erlebt. „Das war ziemlich einsam. Wir haben uns auf das Minimum beschränkt. Wir haben so viel Fernsehen geschaut wie sonst nicht“, beschrieb sie diese Zeit. Im letzten Jahr war sie allein in Sachen Karneval unterwegs. „Ich habe Luftballons an die Haustüren gebunden, damit die Menschen wenigstens etwas Freude hatten. Alle Konzerte wurden abgesagt. Hochzeiten und runde Geburtstage wurden verschoben wegen Corona. Zwei Enkelkinder wurden in dieser Zeit geboren. Und wir konnten nicht ins Krankenhaus. Das war alles sehr schrecklich“, so Beate Heimann. Für die Zukunft wünschte sie sich wieder ein bisschen mehr Normalität, dass man die Feste feiern kann, wenn sie da sind und dass sie auch mal wieder in Urlaub fahren können. „Ich ahne, dass uns die Maske noch lange begleiten wird“, ergänzte sie.

Auch für Kersting brachte die Zeit viele Einschränkungen mit sich. „Ich bin sehr kontaktfreudig. Ich musste allerdings als Kontaktperson drei Mal in Quarantäne“, so Kersting. Im Frühjahr 2020 hat er mit seinem Stammtisch eine Weinprobe per Videoschalte über das Handy gemacht. „Das ersetzt aber nicht die persönlichen Kontakte“, ergänzte er. Weihnachten 2020 hat er allein verbracht, Weihnachten 2021 mit ein paar Verwandten draußen vor der Tür. „Im April 2020 brannte der Hof von einem Onkel ab. Wir konnten in dieser Zeit nicht mal das Nötigste neu besorgen, weil die Geschäfte zu hatten“, benannte er weitere Probleme. Auch das Schützenfest der St.-Ludgerus-Schützengilde Harwick e.V., in der er der erste Vorsitzende ist, steht in diesem Jahr noch auf der Kippe. Bis Ostern 2022 werde eine Entscheidung fallen, ob sie endlich wieder nach zweijähriger Corona-Pause feiern können.

„Das Ungezwungene ist weg. Die Politiker schüren zusätzlich die Ängste. Außerdem machen mich die Argumente der Impfgegner wütend. Corona wird uns auch weiterhin begleiten“, fasste er seine Gedanken zusammen.

Jens Gebker (39) und Marlene Becker (84) sahen ebenso noch nicht das Ende der Corona-Epidemie nahen. „Irgendwie hat diese Zeit mich und meine Familie auch entschleunigt. Wir sind viel spazieren gegangen und haben viel zusammen gekocht. Ich wünsche mir eine Normalisierung und die Abschaffung der Maskenpflicht“, so Gebker. Trotz aller Einschränkungen ist auch Marlene Becker gut und gesund durch diese Zeit gekommen. „Mein Enkel hat schon drei Mal wegen Corona seine Hochzeit verschoben. Ich wünsche mir, dass alles wieder so wird, wie es mal war“, so Becker.

Hildegard Blesenkemper hat ihre mobile Kaffeebar im Juli 2021 gestartet, mitten in der Coronazeit. „Das ist Kommunikation pur, das sieht man ja heute besonders. In Coronazeiten ist das wohl das passende Angebot“, so Hildegard Blesenkemper. Und ergänzte: „Mit dem Virus müssen wir leben. Die Angst, ältere Angehörige anzustecken, zehrte am meisten an den Nerven. Die Unbeschwertheit im Umgang miteinander habe ich am meisten vermisst.“