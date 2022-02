Und plötzlich fehlen Millionen

Der Baubeginn für den Energie-Campus in Gescher verzögert sich. Im ungünstigsten Fall um ein ganzes Jahr. Hintergrund ist der plötzliche Wegfall von Fördermitteln in Millionenhöhe. „Wir müssen ganz neu kalkulieren“, sagt Döpik-Geschäftsführer Tobias Picker und verweist auf die Streichung der KfW-Förderung für energieeffiziente Gebäude durch die Bundesregierung, mit der Wirtschaftsminister Robert Habeck Ende Januar private und gewerbliche Bauherren geschockt hat. Zwischen zwei und drei Millionen Euro, die fest eingeplant waren, fehlen jetzt für das Großprojekt an der Schildarpstraße. Picker ist sauer und hat seinen Unmut bei einem Besuch der hiesigen Bundestagsabgeordneten Anne König (CDU) zum Ausdruck gebracht. Die Borkenerin ist im Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen Berichterstatterin zum Thema KfW-Förderung und will sich in Berlin für eine Rücknahme des Förderstopps einsetzen.

So soll der Eingangsbereich des künftigen Döpik-Unternehmenssitzes an der Schildarpstraße in Gescher aussehen. Nach dem in Berlin verkündeten Förderstopp für energetisches Bauen verzögert sich der Baubeginn um mehrere Monate oder gar ein ganzes Jahr.

Eigentlich sollten im Juni oder Juli 2022 die Bagger anrollen. „Unser ganzes Team wartet darauf, dass es endlich losgeht“, so Picker im Gespräch mit unserer Zeitung. 15 Millionen Euro will das bislang in Stadtlohn ansässige Unternehmen für die Neubauten in Gescher investieren und rechnet mit einer zweijährigen Bauzeit. Der Campus ist als echtes Vorzeigemodell für klimafreundliches Bauen konzipiert. Von regenerativer Wärme- und Kältetechnik über Stromerzeugung bis hin zu energiesparender Gebäudetechnik: „Wir wollen Planern und Bauherren zeigen, was alles möglich ist“, sagt Picker. Dabei setzt das Unternehmen auch auf staatliche Zuschüsse aus der KfW-Förderung für energiesparende Gebäude. Bis Ende Januar wollte Döpik den Antrag auf Fördermittel stellen. Doch völlig überraschend stoppte die neue Bundesregierung am 24. Januar sämtliche Förderprogramme für klimafreundliches Bauen und energieeffizientes Sanieren, weil die bereitgestellten Mittel restlos ausgeschöpft seien. „Ein Unding“, schimpft Tobias Picker. Das treffe private und gewerbliche Bauherren gleichermaßen.

Das Campus-Projekt in Gescher ist dadurch nicht in Gänze gefährdet. „Wir bauen auf jeden Fall“, versicherte Picker auf Nachfrage. Weil aber quasi über Nacht Millionen fehlten und damit ein wichtiger Baustein der Finanzierung wegbreche, führe die unerwartete Situation zu einem Planungsstopp und Verzögerungen. Nach jüngsten Ankündigungen aus dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz sollen zwar neue Förderprogramme aufgelegt werden. Wann die kommen und wie die aussehen, ist aber völlig offen. In jedem Fall müsse die Gesamtplanung für den Campus den neuen Richtlinien angepasst werden, was wiederum Zeit koste. Der erste Spatenstich für das Campus-Projekt könne sich somit um mehrere Monate oder – im ungünstigsten Fall – um ein ganzes Jahr verschieben. Und das bei stark steigenden Baupreisen und möglicherweise wieder anziehenden Zinsen.

Um die „große“ Politik auf die schwierige Situation und die Folgen des Förderstopps aufmerksam zu machen, hatte Tobias Picker am Dienstag Anne König zu Gast. Die CDU-Bundestagsabgeordnete hatte bereits unzählige Reaktionen von Bauwilligen, Planern und Unternehmen aus der Region bekommen. „Das war ein echter Schock für viele“, stellte sie fest. Etliche Bauvorhaben, nicht nur das Döpik-Projekt in Gescher, seien auf Eis gelegt worden. Die Entscheidung der Regierung sei ein schwerer Schlag für Häuslebauer und für das Bauhauptgewerbe im Kreis Borken. Die Opposition werde bei diesem Thema Dampf machen, kündigte König an. Für alle müsse es wieder Planungssicherheit geben.