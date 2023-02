Unterkunftskosten explodieren

Der Krieg gegen die Ukraine spiegelt sich deutlich in den Zahlen wider, die Barbara Thien vom Fachdienst Soziales im Ausschuss für Generationen, Familie, Bildung, Kultur und Sport bei der Vorstellung des Sozialberichts 2022 an die Wand warf. „Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften nach SGB II ist mit der Ukraine-Krise ab dem 1. Juni deutlich nach oben gegangen“, so Thien. Bei den Kosten für Unterkünfte habe es regelrecht eine „Explosion“ gegeben.

0 Grundsicherung: Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften nach SGB II (Hartz IV) ist von 275 im Mai 2022 auf 310 im Juni sprunghaft angestiegen – und stieg weiter bis auf 352 im Dezember mit insgesamt 692 Leistungsberechtigten. „Viele kamen nicht mehr mit ihrem Einkommen aus, um ihren Bedarf zu decken und ihre Rechnungen zu zahlen“, erläuterte Thien.

0 Herkunftsländer: Mit 56,3 Prozent machen Deutsche noch immer den Löwenanteil an den Bedarfsgemeinschaften aus. Auf Platz 2 folgen jedoch sofort die Ukrainer mit 15,9 Prozent noch vor Syrern mit 6,0 Prozent.

0 Integration in Arbeit: „Da merkt man den Corona-Einbruch“, sagte Thien mit Blick auf den Verlauf von 2019, als noch 182 Personen in Arbeit vermittelt wurden, über 2020 (121) bis 2021 (109). Im vergangenen Jahr stieg die Zahl wieder leicht an auf 128. Davon wurden 85 Arbeitnehmer in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung vermittelt. „Wir haben aber auch viele Personen mit sehr hohen Vermittlungshürden“, erklärte Thien. Ein Lichtblick: 2022 wurden immerhin wieder 21 Personen unter 25 Jahren in Arbeit vermittelt, davon neun in eine Ausbildung. Das entspricht fast dem Stand von 2019, als es 22 Arbeitnehmer und zwölf Azubis waren.

0 Unterkunftskosten: Die Stadt muss für SGB II-Empfänger nur die Unterkunftskosten stemmen. Doch diese sind massiv gestiegen – von 357 620 Euro im Jahr 2021 auf prognostiziert 445 000 Euro im Jahr 2022 (exakte Zahlen liegen erst im Sommer vor). Die Prognose für dieses Jahr sieht noch mal eine Kostensteigerung auf 700 000 Euro kommen. „Und die Prognosen passen immer ganz gut“, antwortete Thien auf eine Nachfrage von Matthias Homann (UWG).

0 Situation in den Unterkünften: 289 Schlafplätze gab es Ende Januar 2023 in den städtischen Unterkünften, davon waren 27 belegt (94,5 Prozent). Den größten Teil der Personen machen SGB II-Empfänger aus (60,7 Prozent), gefolgt von Asylbewerbern (23,2 Prozent) und Obdachlosen (9,9 Prozent)

0 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG): Auch hier schlägt sich die Ukraine-Krise nieder. So stieg die Zahl der Leistungsempfänger von 73 im Januar 2022 sprunghaft auf 150 im April, als viele Geflüchtete in Gescher ankamen. Da Ukrainer schon nach einem Monat Leistungen nach SGB II beziehen, sank die Zahl der Empfänger nach AsylbLG zum Jahresende wieder auf 75.

0 Wohngeld: Nach der Wohngeldreform ist die Zahl der Anträge laut Thien um 70 Prozent gestiegen. „Und nach jetzigem Stand werden alle bewilligt.“ Allerdings könne die Verwaltung erst ab dem 1. April mit der Abarbeitung der Anträge beginnen, da das Land NRW vorher noch nicht die einheitliche Software zur Verfügung stellt.