„Urbanes Gebiet“ wird angestrebt

Bauvorhaben in der Hauptstraße 37 entspricht nicht dem Planungsziel

Gescher

Zwischen dem Lokal „Zur Kanne“ und dem Hotel zur Krone ist an der Hauptstraße 37 ein Bauvorhaben geplant, über das der Ausschuss für Bauen, Planen, Stadtentwicklung und Digitalisierung in seiner Sitzung am Mittwoch beraten soll. Die Stadt schlägt dem Gremium vor, das gemeindliche Einvernehmen nicht zu erteilen.

Von Manuela Reher