UWG ist Zünglein an der Waage

Um Haaresbreite wäre die Stadt Gescher ohne verabschiedeten Haushalt in das neue Jahr gegangen. Zünglein an der Waage war die UWG: Die Fraktion wollte dem Etat 2023 wegen der mehrheitlich abgelehnten Senkung der Grundsteuer B die Zustimmung verweigern. Nach einer längeren Sitzungsunterbrechung und der Zusage der Bürgermeisterin, dieses Thema für 2024 angehen zu wollen, votierte die UWG doch für das Zahlenwerk. Am Ende wurde der Haushalt mit 21 Ja-Stimmen unter Dach und Fach gebracht, sodass die Verwaltung mit Beginn des neuen Jahres handlungsfähig ist. 13 Nein-Stimmen kamen von der CDU: Besonders die Ausweitung des Personals um 5,7 Stellen sei für die Christdemokraten eine „rote Linie“, wie Fraktionschef Thomas Kloster formulierte.

Die vielfältigen Belastungen aufgrund der Rahmenbedingungen mit Krieg und Energiekrise spiegeln sich im Jahresergebnis wider: Ausgewiesen wird ein Defizit von 1,949 Millionen Euro. Bei Gewerbesteuer und Grundsteuer B plant die Stadt mit unveränderten Hebesätzen, bei der Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft) erfolgt eine Anhebung auf 315 Prozentpunkte, was eine Mehreinnahme von 37 000 Euro bringt. Dem stehen kräftige Investitionen in die Wirtschaftswege gegenüber. Insgesamt macht das Investitionsvolumen im nächsten Jahr knapp 9,74 Millionen Euro aus – im Vergleich zur Einbringung sind noch einmal 100 000 Euro für die Beteiligung an der Wasserstoffentwicklungsgesellschaft hinzugekommen. Dickste Brocken sind der Ausbau der Kreisstraße 44 inklusive Marie-Curie-Straße und – in den Folgejahren – die Großprojekte Von-Galen-Schule, Feuerwache und Dreifach-Sporthalle.

Nach den Etatreden (Auszüge siehe unten) verzichtete der Rat auf eine erneute Abstimmung über die 29 Einzelanträge aus den Fraktionen. Stattdessen ging es direkt um die Knackpunkte: Die CDU lehnte die Erhöhung der Grundsteuer A und die Ausweitung des Stellenplanes ab. Die UWG beharrte zunächst auf die Absenkung der Grundsteuer B in drei Schritten. Letzteres könne die Verwaltung nicht gutheißen, erläuterte Kämmerer Christian Hübers, weil dann die fehlenden Einnahmen über Kassenkredite finanziert werden müssten. Beide Fraktionen wollten gegen den Haushalt stimmen – damit wäre die Verabschiedung gescheitert.

Erst nach gut 20-minütiger Sitzungsunterbrechung wendete sich das Blatt. UWG-Chef Matthias Homann erklärte, dass die Senkung der Grundsteuer B für seine Fraktion ein zentrales Thema bleibe. Unter der Voraussetzung, dass die Senkung für den Haushalt 2024 eingeplant werde, stimme die UWG dem Etat aber zu.

Die CDU-Fraktion signalisierte Kompromissbereitschaft beim Thema Grundsteuer A, beharrte aber auf weniger Stellen für Personal. Am Ende stimmte nur die CDU gegen das Zahlenwerk.