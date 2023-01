Venneweg bietet alle Möglichkeiten

Wie sieht das Feuerwehrgerätehaus der Zukunft in Gescher aus? Obwohl dieses Thema seit Jahren auf der Agenda steht, gibt es noch keine endgültigen Antworten. Erste Vorentscheidungen wie die Beibehaltung des Standortes Venneweg und die Auslagerung der Rettungswache sind getroffen. Bürgermeisterin Anne Kortüm hofft, dass in den kommenden Monaten weitere Weichen gestellt werden. Grundlage dafür ist eine Machbarkeitsstudie, die das Büro Horst Architektur aus Stadtlohn jetzt im Lenkungsausschuss vorgestellt hat. Die Politik muss entscheiden, ob ein Komplettneubau oder ein Teilneubau mit Erhalt des jetzigen Verwaltungstraktes erfolgen soll. Zwei Jahre sind für die finale Planung und Bauzeit veranschlagt. Das berühmte rote Band zur Eröffnung, so hofft Kortüm, sollte also 2026 durchgeschnitten werden können.

So könnte das künftige Feuerwehrgerätehaus in Gescher aussehen: oben die Ansicht vom Venneweg, unten die Rückseite des Gebäudes.

Ursprünglich gab es die Idee, das Rettungszentrum mit Feuerwehr, DRK und Rettungswache komplett in die von der Stadt angekaufte Halle Bahnhofstraße 150 zu verlegen. Aus verschiedenen Gründen – bauliche Nachteile, ungeklärte Zufahrtssituation, Zweifel an der Einhaltung der Hilfefristen – wurde davon Abstand genommen. Neuer Schwung kam in die Planung, als die Stadt am Venneweg das Nachbargrundstück der Feuerwehr an der Ecke Venneweg/Wener-von-Siemens-Straße erwerben konnte. Dadurch vergrößerte sich die Gesamtfläche hier um über 2000 auf 6744 qm, was ganz neue Planungsoptionen inklusive Neubau eröffnet hat. Vor diesem Hintergrund hat der Rat 2021 entschieden, den Fokus auf den Standort Venneweg zu richten. „Auch mit Blick auf künftige städtebauliche Entwicklungen erfüllt dieser Standort die Anforderungen“, verweist Bürgermeisterin Kortüm im Gespräch mit unserer Zeitung auf ein positives Gutachten der Kommunalagentur.

Klar ist mittlerweile auch, dass die Rettungswache ausgelagert wird. Der genaue Standort ist noch offen, es soll aber ein Grundstück in Nähe zur B 525 sein, weil Velen künftig von Gescher aus mitversorgt werden soll. Der Kreis Borken plant, hier einen zweiten, dann zwölf Stunden am Tag besetzten RTW zu stationieren.

Was am Venneweg möglich ist, verdeutlicht die aktuelle Machbarkeitsstudie. Bewusst, so Kortüm, sei mit Horst ein Architekturbüro gewählt worden, das bereits Feuerwachen in der Größenordnung Geschers realisiert habe. Variante eins sieht einen Komplettneubau vor. Bei Variante zwei würde der Mittelteil des heutigen Gebäudes erhalten und saniert, die anderen Gebäudeteile würden neu errichtet. Das funktionale Grundkonzept mit allen zentralen Anforderungen, die seitens der Feuerwehr formuliert worden seien, lasse sich bei diesen Varianten umsetzen. Dazu zähle beispielsweise die Anfahrbarkeit der Feuerwache von hinten, um Begegnungsverkehr zwischen an- und abrückenden Kräften auf dem Vorplatz zu vermeiden. Absehbar ist, dass die Stadt Gescher in dieses Projekt einen zweistelligen Millionenbetrag investieren muss. Die Kosten für beide Varianten lägen nicht weit auseinander, so Kortüm. Bei einem Teilneubau ließen sich eventuell Fördermittel für die energetische Sanierung des Altbautraktes generieren. Zu klären sei auch, wie die Übergangslösung für die Feuerwehr aussehen könne – die Nutzung einer Halle im südlichen Stadtgebiet sei eine Möglichkeit.

Nach der Vorstellung der Machbarkeitsstudie sollen Feuerwehr und DRK als künftige Nutzer nun Rückmeldungen geben. Im März, so Kortüm, wird das komplexe Thema dann im Fachausschuss beraten. Sie hoffe, dass die Ausschreibung in diesem Jahr so zeitig erfolgen könne, dass 2024 mit der Umsetzung des Millionen-Projektes begonnen werde.