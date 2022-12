Verkauf kommt nicht in die Tüte

Ein Verkauf der städtischen Baugrundstücke, die für die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes an der Velener Straße vorgesehen sind, kommt für die Hochmooraner nicht in die Tüte. Einstimmig sprach sich der Bezirksausschuss am Dienstagabend gegen diesen Vorschlag der Verwaltung aus. Sowohl die Option auf einen großen Anbieter als auch auf einen Dorfladen – im Gespräch sind bis zu 300 Quadratmeter Verkaufsfläche – möchten die Hochmooraner erhalten. Beschlossen wurde gleichzeitig, die Lärmschutzwand an der Velener Straße im nächsten Jahr fertig zu stellen. Darauf hätten die Anwohner einen Anspruch, so Fachbereichsleiter Uwe Wißmann.

Wie sehr das Thema den Hochmooranern unter den Nägeln brennt, zeigte die Resonanz: Zahlreiche Bürger verfolgten die von Marc Jaziorski (SPD) geleitete Sitzung und meldeten sich in der Fragestunde für Einwohner zu Wort. Da ging es um die Frage, warum der Grundstücksverkauf vor Verabschiedung des Einzelhandelskonzeptes (EHK) beschlossen werden solle, warum der mögliche Standort für einen Laden ohne Not verkleinert werde und ob wirklich mit allen potenziellen Betreibern gesprochen worden sei. Bürgermeisterin Anne Kortüm antwortete, dass sie sehr gerne einen Vollversorger nach Hochmoor geholt hätte, aber das sei „leider nicht zu schaffen“. Hochmoor habe zu wenig Einwohner für die Ansiedlung eines Marktes, was alle Fachleute im Arbeitskreis, der die Erstellung des EHK begleitet habe, bestätigt hätten. Wie Wißmann ergänzte, genieße der Standort Edeka/Aldi im ausgewiesenen Zentralen Versorgungsbereich der Innenstadt absolute Priorität. Landesplanerisch gehöre der großflächige Einzelhandel genau dorthin. Die Bedingungen von K+K – Eröffnung eines Marktes in Hochmoor bei gleichzeitiger Realisierung eines Großmarktes am Grenzlandring in Gescher – ließen sich vor diesem Hintergrund nicht erfüllen. Die Ansiedlung eines Vollsortimenters sei unrealistisch, so Wißmann.

Aus allen Fraktionen gab es Widerspruch. Reinhold Gertz (CDU) empfahl, im nächsten Schritt das EHK zu beschließen und nochmals mit K+K zu sprechen. Vielleicht gebe es Chancen für die Gesamtlösung, wenn K+K den Markt Stadtlohner Straße aufgebe. Daniel Bierut (FDP) warnte davor, sich durch einen Verkauf der Grundstücke Möglichkeiten für die Zukunft zu verbauen. Grünen-Sprecher Wolfgang Brüggestrath empfahl, auch die Nachbargrundstücke an der Velener Straße zu kaufen und schnellstmöglich Planungsrecht für einen 1200-qm-Markt inklusive Zufahrt zu schaffen. Matthias Bergmann (UWG) empfahl, nochmals ein positives Signal an K+K zu senden.

Auch Reinhold Röhling, sachkundiger Bürger für die SPD, sprach sich dafür aus, die Grundstücke zu behalten. Es gehe darum, sich Gestaltungsmöglichkeiten zu erhalten, auch für einen etwaigen Dorfladen. Kein Verständnis zeige er für die Festlegung im EHK, in Hochmoor keinen Nahversorgungsstandort auszuweisen. Eine konkrete Ausweisung, bezogen auf den Standort Velener Straße, könne der Bezirksausschuss formal nicht beschließen, sondern müsse als Stellungnahme im Offenlegungsverfahren eingereicht werden, hieß es seitens der Verwaltung. So soll es gemacht werden.

Das abschließende Votum sieht vor, die Grundstücke nicht zu veräußern und die Lärmschutzwand zu vollenden. Das letzte Wort hat der Rat am 21. Dezember.