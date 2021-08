Verständigung soll besser werden

(js). Nach der umfangreichen Sanierung der Sitzungssäle im Rathaus im vergangenen Jahr soll nun auch die Ausstattung optimiert werden. Insgesamt 96 000 Euro will die Stadt Gescher für den Austausch der Mikrofonanlage, neue Stühle und Tische ausgeben. Warum diese Investitionen erforderlich sind, legt die Verwaltung in einer Mitteilungsvorlage für den Haupt- und Finanzausschuss (HFA) dar, der am Mittwoch (1. 9.) um 18 Uhr tagt (öffentlich). Beschlüsse sind nicht erforderlich, da die Mittel im Haushalt weitgehend eingeplant sind. Nur die Mikrofonanlage (knapp 39 000 Euro) wird etwas teurer als ursprünglich geplant.

Die jetzige Anlage ist etwa 14 Jahre alt, für den vergrößerten Rat nicht mehr ausreichend und teilweise defekt, wie das Publikum in der jüngsten Bauausschuss-Sitzung live miterleben musste. Auch die Sprachverständigung sei ungenügend, so die Verwaltung. Bei Hybridveranstaltungen lasse sich die Anlage nicht in das Videokonferenzsystem einbinden. Generell sei das kabelgebundene System nicht flexibel genug, um es beispielsweise im Forum der Schule Hochmoor oder künftig im modernisierten Theater- und Konzertsaal einsetzen zu können. Die Verwaltung hat verschiedene Systeme angefragt und plädiert für eine Anlage des Herstellers Shure, die beispielsweise auch in den Sitzungssälen der Städte Ahaus und Gronau genutzt wird. Pluspunkte dieser Anlage seien, dass darüber auch Abstimmungen erfolgen könnten und jede Station über einen Lautsprecher verfüge. Dadurch würden die Stimmen direkt übertragen, sodass Redner wesentlich besser zu verstehen seien.

Die Verwaltung möchte im ersten Schritt die Zentraleinheit, Ladestationen, 25 Sprechstellen (von zwei Personen nutzbar) und Transportkoffer anschaffen. 31 275 Euro stehen im Haushalt 2021 zur Verfügung. Die Differenz zu den Anschaffungskosten lasse sich über nicht ausgegebene Mittel an anderer Stelle decken.

Auch das veraltete Mobiliar – es könnte an eine Gemeinde in den Flutgebieten abgegeben werden – soll zeitnah ersetzt werden. Um die Sitzungssäle flexibel für zum Beispiel standesamtliche Hochzeiten, Konzerte der Bürgerstiftung oder Veranstaltungen von VHS oder kbw nutzen zu können, seien „stapelbare Stühle und klappbare, mit Rollen und Stromanschluss versehene Tische unabdingbar“. Der Zeitaufwand für Demontage und Wiederaufbau der Bestandsmöbel sei bei einer häufigeren Nutzung der Säle nicht zu bewerkstelligen und letztlich unwirtschaftlich. Die alten Stühle böten keinen Sitzkomfort mehr, seien nicht stapelbar und das Leder sei mittlerweile „mit deutlichen optischen Mängeln behaftet“.

Zurzeit befinde sich die Verwaltung noch in der „Bemusterungsphase“, heißt es in der Vorlage für die HFA-Sitzung. Im Haushalt stehen 19 500 Euro für eine neue Bestuhlung, 33 700 Euro für Tische und 4000 Euro für die Überarbeitung der Besucherstühle bereit.