Viel Lob vor verhüllten Kesseln

Gescher

Verpackungskünstler Christo hätte an diesem Anblick seine helle Freude gehabt: In schwarzer Folie eingehüllt warten fünf riesige Kessel im neuen Wasserwerk Gescher darauf, nächstes Jahr in Betrieb genommen zu werden und hochwertiges Trinkwasser für die Gescheraner aufzubereiten. Zahlreiche Gäste nahmen jetzt am Richtfest auf der Baustelle in Nordvelen teil, wo die Stadtwerke Gescher GmbH rund 5,3 Millionen Euro für dieses Großprojekt in die Hand nimmt. Mit Blick auf die aktuelle Kostenexplosion im Baubereich könne man von Glück reden, dass viele Anlagen und Materialien frühzeitig bestellt worden seien, betonte Andre Bahlcke (Holinger Ingenieure GmbH). Allein die Kessel als Herzstück des Werkes, seien schon 20 Prozent teurer als zum Bestellzeitpunkt. Anfang 2023, so der ehrgeizige Zeitplan, soll der Probebetrieb starten.

Von Jürgen Schroer