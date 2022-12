Viele Besucher nach Gescher gelockt

Zehn Jahre ist es her, dass Andreas Langer vom Verein „Zeit und Raum“ und der verstorbene Bürgermeister Heiner Theßeling auf dem Gelände von Haus Hall ein Modell vom Mond aufstellten. Es war der erste Teil des Planetenweges Gescher. Gestern wurde der letzte Baustein dieses Großprojektes, das mittlerweile um einen Geschichtsweg erweitert wurde, der Öffentlichkeit übergeben: eine große Übersichtstafel mit vielen Informationen zum Weg, zu den Stationen und zur beteiligten Künstlerin Christine Sültrup aus Münster. „Ein richtig tolles Projekt“, urteilte Bürgermeisterin Anne Kortüm beim Ortstermin. Der längst fertige Planetenweg werde auch von Touristen angenommen und habe schon viele Familien in die Glockenstadt gelockt.

Am Anfang des Planetenweges steht jetzt eine große Übersichtstafel. Über das gelungene Gesamtprojekt freuen sich (v.l.): Andreas Langer und Beate Heimann (Verein Zeit und Raum), Bürgermeisterin Anne Kortüm, Künstlerin Christine Sültrup und Haus-Hall-Chef Dr. Thomas Bröcheler.

Seit 2017 lädt der Planetenweg zu einem etwa sechs Kilometer langen Rundgang durch Gescher ein. Die Auftaktstation Sonne steht vor dem Altenheim in Haus Hall und ist als begehbare Sonnenuhr gestaltet. Auf dem Weg folgen die acht Planeten, der Asteroidengürtel und der Kuipergürtel mit Pluto im Maßstab eins zu einer Milliarde. Die Übersichtstafel, erläuterte Andreas Langer, rundet das Projekt ab und sei bewusst am Anfang des Planetenweges – in Sichtweite zur Sonnenstation – platziert worden.

Die Tafel übernehme viele Gestaltungsdetails der Geschichtsstationen wie die Konstruktion aus unbehandeltem Stahl, Informationen auf zwei folierten Glasplatten und den oberen Abschluss aus Edelstahl, so Langer. Jede Glasplatte sei mit acht Haltern befestigt, einer für jeden Planeten in unserem Sonnensystem. Die oberen Edelstahlrohre stünden für den winterlichen und sommerlichen Wendekreis, eine Folge der Schiefstellung der Erdachse auf der Umlaufbahn um die Sonne. „Die Stangen bilden mit der Stahlkonstruktion ein praktisches Suchfenster für Sternenbeobachtungen“, gab Langer einen Tipp.

Zehn Jahre seien eine lange Zeit. Einiges davon sei auf der Übersichtstafel ablesbar. Am Anfang des Projektes habe auch der kürzlich verstorbene Künstler Robert Nellissen aus Gescher mitgewirkt, sein Bild „Planetensymphonie“ sei hier als Verbindung beider Tafeln integriert. Ein besonderes Dankeschön galt Christine Sültrup, die das Planetenweg-Projekt über alle Jahre als Metallkünstlerin begleitet habe. Auf den Bronzeplatten seien Bronzeskulpturen zu Gestalten der antiken Mythologie entstanden. So könne jeder die Tafeln buchstäblich „begreifen“. Alle Tafeln seien in der hiesigen Manufaktur gegossen worden. Mit einem Hinweis überraschte Langer die Runde: Der Geschichts- und Planetenweg mit allen Stationen und Hinweisen sei im Stadtgebiet über 100-mal sichtbar.