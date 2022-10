Viele Ideen für Hochmoors Zukunft

Im Dorf wird schon seit geraumer Zeit ein Dorfinnenentwicklungskonzept (DIEK) erarbeitet. Nachdem in den vergangenen Monaten die Bürgerinnen und Bürger in verschiedenen Arbeitskreisen Ziele und Projekte für die weitere Entwicklung von Hochmoor kreiert haben, soll der aktuelle Stand der Dinge nun im Forum der Grundschule (Schule auf dem Hochmoor) präsentiert werden. Dabei kann die interessierte Öffentlichkeit im Rahmen einer Projektmesse einen Blick in die Zukunft von Hochmoor werfen.

Kurz nach den Herbstferien – am kommenden Sonntag (23. 10.) – findet die Vorstellung der bisher erarbeiteten Projekte statt. Dann werden im Forum der Grundschule Stellwände mit verschiedenen Projektideen aufgebaut, auf denen sich jeder über den Stand im Dorfinnenentwicklungskonzept informieren kann. Nach der Eröffnung ist ein geführter Rundgang mit Geschers Bürgermeisterin Anne Kortüm geplant, bei der jedes Projekt kurz vorgestellt wird.

„Wir stellen uns die Projektmesse im Forum der Grundschule als eine Art Werkschau vor, bei der sich die Besucher mal ganz unverbindlich über den gegenwärtigen Stand im Entwicklungskonzept informieren können“, so Dr. Frank Bröckling vom Büro planinvent, das den Prozess in Hochmoor begleitet. Die bisher entwickelten Projekte werden auf Schautafeln und Postern dargestellt und die Projektpaten stehen für Fragen und Anregungen zur Verfügung. Zwischen 11 und 15 Uhr haben die Besucher Zeit, vorbeizuschauen und sich die Zwischenergebnisse anzuschauen. Darunter finden sich Projektideen wie zum Beispiel zur Gestaltung von Straßen und Plätzen, einem Dorfladen, einem „essbaren Dorf“, Räumlichkeiten für Vereine, einer App für Hochmoor sowie mehr Angebote für Jugendliche.

Viele der Projekte stecken noch in der Entwicklungsphase. Anregungen und Unterstützung sind dabei immer willkommen. „Bürgerinnen und Bürger, die bislang nicht in den DIEK-Prozess eingebunden waren, haben so die Möglichkeit, über die Projekte zu diskutieren sowie aktiv einzusteigen und bei der weiteren Ausgestaltung der Projekte mitzumachen“, erläutert Bröckling. Auch das Zustandekommen ganz neuer Ansätze sei dabei nicht ausgeschlossen, da es immer noch Themenbereiche gäbe, in denen das Entwicklungskonzept unterfüttert werden könne. So gebe es auch verschiedene Projektideen, die im Zuge der Arbeitskreise entstanden seien, für die es aber bislang noch keine Mitmacher im Ort gebe. Auch die Bürgermeisterin weist darauf hin: „Wichtig ist, dass das Konzept möglichst breit aufgestellt ist und viele Aspekte des Dorflebens berücksichtigt. Die Projektmesse bietet die ideale Chance zum Einstieg auch für diejenigen, die bislang noch nicht beim DIEK dabei waren“. Die Glockenstadt Gescher und das Team von planinvent hoffen wieder auf zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die in das Forum der Grundschule eingeladen sind.

Das „Dorfinnenentwicklungskonzept Hochmoor“ wurde von der Glockenstadt Gescher Anfang des Jahres in Auftrag gegeben, das fertige Konzept soll Ende des Jahres vorliegen. Mit der Projektumsetzung kann anschließend begonnen werden, verschiedene Projekte können dabei auf eine finanzielle Unterstützung durch das Land NRW hoffen.

7 Informationen rund um das DIEK gibt es im Internet unter gescher.de/diek-hochmoor und bei diesen Ansprechpartnern:

0 Dr. Frank Bröckling (planinvent - Büro für räumliche Planung), Tel. 0251/ 48 400 18, frank.broeckling@planinvent.de

0 Andrea Venhues (Stadt Gescher), Tel. 02542/60-361, venhues@gescher.de