Viele Neulinge wollen mitgestalten

Schon bald werden viele neue Gesichter die Gremienarbeit in der katholischen Kirchengemeinde St. Pankratius und St. Marien prägen. Am 6. und 7. November finden hier – wie im gesamten Bistum Münster – die Wahlen zum Pfarreirat und zum Kirchenvorstand statt. Pfarrer Hendrik Wenning hofft, dass möglichst viele Gemeindemitglieder von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Die Wahlen finden als Urnenwahl im „Treff 13“ am Kirchplatz statt. Geöffnet ist das Wahllokal am Samstag (6. 11.) von 17 bis 19.30 Uhr und am Sonntag (7. 11.) von 8 bis 12.30 Uhr. Daneben besteht die Möglichkeit der Briefwahl. Die entsprechenden Unterlagen können ab sofort im Pfarrbüro zu den üblichen Öffnungszeiten beantragt werden; die Antragsfrist endet am 3. November.

Zu einem Umbruch kommt es beim Pfarreirat, der sich um die pastoralen Herausforderungen in der Gemeinde kümmert und für vier Jahre gewählt wird. Von den bisherigen Mitgliedern tritt niemand wieder an. Neun Neulinge bewerben sich um die neun Sitze in diesem Gremium. „Es handelt sich also um eine reine Zustimmungswahl“, weist Pfarrer Wenning auf eine Besonderheit hin. Es sei in diesen Zeiten offenkundig nicht einfach, Menschen für diese ehrenamtliche Aufgabe zu begeistern. Deshalb danke er den Wahlausschüssen für die vielen Gespräche mit potenziellen Kandidaten in den letzten Monaten und den Bewerbern für die Bereitschaft, sich zu engagieren. Bei der Pfarreiratswahl sind alle Gemeindemitglieder ab 14 Jahren wahlberechtigt – in diesem Fall genau 9515 Gescheraner.

Bei der Wahl des Kirchenvorstandes – verantwortlich für die Finanzen und die Liegenschaften der Gemeinde und Dienstgeber für das Personal – sind nur 9003 Gescheraner wahlberechtigt. Das liegt daran, dass das Mindestwahlalter hier bei 18 Jahren liegt. Der Kirchenvorstand besteht aus 16 gewählten Mitgliedern, von denen acht am 6./7. November für eine sechsjährige Amtszeit neu zu wählen sind. Um diese acht Sitze bewerben sich neun Kandidaten (siehe Info-Kasten). Hinzu kommen die Pfarrer Wenning und Jacob als „geborene Mitglieder“.

In beiden Gremien sei überlegt worden, die Abstimmungen als reine Briefwahl durchzuführen, wie es andernorts teilweise gemacht werde. Aber die hohen Kosten – bis zu 18 000 Euro nur für Porto – hätten zu der Entscheidung geführt, eine Urnenwahl durchzuführen. Das lasse sich angesichts der aktuellen Infektionslage gut vertreten, findet Pfarrer Wenning. Alternativ bestehe die Möglichkeit der Briefwahl, die Rückgabefrist endet am Sonntag (7. 11.) um 12.30 Uhr mit dem Schließen des Wahllokals.