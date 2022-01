Viele wollen die Immunkarte

Viele Menschen haben sich an das Procedere bereits gewöhnt: Wer ein Geschäft oder Restaurant betritt, muss seit der Einführung der 2G-Regel Impfnachweis und Personalausweis vorzeigen. Üblicherweise zücken die Leute dann ihr Smartphone und öffnen die Corona-App, um ihren digitalen Impfnachweis zu präsentieren. Aber immer öfter bleibt das Handy bei diesem Kontrollvorgang in der Tasche: Viele verfügen über eine sogenannte Immunkarte, das ist ein Impfnachweis im Scheckkartenformat. Die Nachfrage ist auch in Gescher groß. „Bei uns haben sich die Bestellzahlen im Dezember verfünffacht“, sagt Marlis Klein, Filialleiterin der Post-Apotheke.

Rückseitig ist auf der Immunkarte derselbe QR-Code abgebildet wie in der offiziellen CovPass-App oder Corona-Warn-App. Er kann durch alle in der EU verwendeten offiziellen Scan-Apps gelesen werden. Den QR-Code erhalten Geimpfte üblicherweise beim Arzt oder im Impfzentrum, nachdem sie die Spritze erhalten haben. Wer eine Immunkarte beantragen möchte, muss in der Apotheke sein ausgedrucktes Zertifikat und den Personalausweis vorlegen. „Wir erstellen die Karte nicht selbst“, erläutert Marlis Klein. Vielmehr würden die Daten über eine App erfasst und digital über eine verschlüsselte Verbindung an eine Druckerei übermittelt. Von dort werden die fertigen Karten direkt an die Kunden verschickt. Kostenpunkt: 9,90 Euro. Wer irgendwann eine neue Karte braucht – beispielsweise aufgrund einer vierten Impfung wegen der Omikron-Variante – bekommt Rabatt und zahlt dann nur 7,40 Euro.

Von der großen Nachfrage nach der Immunkarte sind die Apotheken – nicht nur in Gescher – überrascht worden. Seit dem Spätsommer 2021 bietet die Post-Apotheke die entsprechende Bestellmöglichkeit an, die es mittlerweile auch in der Marien-Apotheke und in der Hirsch-Apotheke gibt. Aber erst im November/Dezember, mit dem Anlaufen der Booster-Kampagne, sei die Nachfrage in die Höhe geschossen, berichtet Marlis Klein. Mittlerweile dauert es fast drei Wochen, bis die fertigen Karten nach der Datenübermittlung zugestellt werden. Dabei sind es nicht nur Senioren, die möglicherweise den Umgang mit dem Smartphone scheuen und deshalb den Impfnachweis im Scheckkartenformat möchten. Auch Jüngere finden es oft praktischer, eine Karte vorzulegen, anstatt Handy und App bedienen zu müssen. Akku leer und deshalb kein Zugriff auf den Impfnachweis, das kann mit der Karte nicht passieren.

Und wie ist es mit der Fälschungssicherheit? „Hin und wieder kommt es vor, dass vorgelegte Impfnachweise nicht stimmig sind. Dann schicken wir die Leute wieder weg“, sagt die Filialleiterin der Post-Apotheke. Aber das seien wirklich Einzelfälle. Auch sei hin und wieder festzustellen, dass Kunden ihr Impfzertifikat in Papierform weggeworfen hätten. Das müsse natürlich aufbewahrt werden.

Ob in den örtlichen Apotheken irgendwann gegen Covid-19 geimpft wird, ist offen. Die gesetzliche Grundlage dafür ist gegeben, an den Rahmenbedingungen für die praktische Umsetzung wird noch gefeilt. Marlis Klein: „Da sind auch personelle und räumliche Vorgaben im Gespräch, von denen wir noch nicht wissen, ob wir sie erfüllen können.“