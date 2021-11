„Viele zeigen Verständnis“

Weihnachtsmarkt in Gescher fällt zum zweiten Mal in Folge aus

Gescher

Vom Gedanken an den Weihnachtsmarktbummel am übernächsten Wochenende müssen sich die Gescheraner und auswärtige Besucher verabschieden. Seit Mittwoch steht fest, dass das Event zum zweiten Mal in Folge ausfällt, obwohl die Vorbereitungen fast abgeschlossen waren. „Aufgrund der neuen Vorgaben des Landes NRW, wonach für Weihnachtsmarktbesuche die 2G-Regel gilt, haben wir uns in Abstimmung mit dem Ordnungsamt schweren Herzens für die Absage entschieden“, erläuterte Stadtmarketing-Geschäftsführerin Jana Ay. Die Einhaltung von 2G lasse sich bei einer Veranstaltung in der gesamten Innenstadt mit ihren zahlreichen Zugängen nicht verlässlich kontrollieren. Im Gegenzug gibt es aber auch eine gute Nachricht: Der Adventskalender auf dem Museumshof vom 30. 11. bis 23. 12. findet statt (mit Einlasskontrolle) und wird im Vergleich zu den Vorjahren deutlich „aufgepeppt“.

Von Jürgen Schroer