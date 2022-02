Volk bejubelt Marion und „Bacchüssin“

Kein klassischer Umzug, aber irgendwie war doch Karneval in Gescher: Nicht wenige jubelten Prinzessin Marion I. zu, als sie am Bacchus-Samstag mit einem Trecker durch die Stadt kutschiert wurde, begleitet von einem Karnevalisten-Tross auf mit Fähnchen bestückten Fahrrädern. „Marion, Marion“, skandierten kleine Trüppchen in der Innenstadt, die teilweise verkleidet waren. Nicht wenige staunten über den ungewöhnlichen Bacchus, der auf dem Kutschenwagen hinter dem Trecker präsentiert wurde. Passend zu Geschers erster Prinzessin handelte es sich um eine „Bacchüssin“, eine weibliche Figur, die sonst als Türsteherin vor dem Hause Pierk am Kastanienweg steht und Gästen als „Heidi Klumpen“ bekannt ist. „Schöne Idee“, kommentierte eine Zuschauerin auf der Hauptstraße.

Bestes Umzugswetter hätte den Straßenkarneval in Gescher begleitet. „Aber schon wieder durchkreuzt Corona unser närrisches Treiben“, bedauerte Karnevalisten-Chef Theo Heisterkamp in seiner Ansprache, die wie im Vorjahr am Rathaus aufgenommen wurde und später auf YouTube zu sehen war. Zu gerne hätte das Narrenvolk an diesem Wochenende die Abschlussrede von Prinzessin Marion gehört und mit ihr ausgelassen gefeiert. „Hätte, hätte, Fahrradkette“, bedauerte Heisterkamp.

Unter normalen Umständen, ohne Corona, wäre Marion I. am Samstag eine besondere Ehre zuteil geworden. Sie hätte den allerersten „Prinzenorden“ bekommen, auf dem Prinzessin steht, gestaltet von der Glockengießerei. Dieser Orden, so Heisterkamp, werde ihr nun erst zur offiziellen Verabschiedung überreicht. Und dafür sind die organisatorischen Weichen gestellt: Am 7. Mai wird es im Saal Tenbrock eine närrische Sause geben, zu der Heisterkamp schon jetzt alle Karnevalisten einlud. Der Kartenvorverkauf werde bald starten.

Seit zwei Jahren verschwunden ist Geschers „echter“ Bacchus. Bis dato hätten die Karnevalisten keinen Hinweis über den „Gesundheitszustand“ oder den Aufenthaltsort des Weingottes erhalten. Heisterkamp: „Wie dem auch sei, dass der erste Schutzpatron nach Marion der Allerersten ebenfalls weiblich sein muss, war uns ohnehin klar.“ Kurzerhand wurde Pierks Türsteherin Heidi Klumpen zur Weingöttin umfunktioniert und dem Volk beim Trecker-Umzug am Samstag präsentiert. Strahlender Sonnenschein begleitete die Aktion, bei der den Aktiven an der Kattenborg und auf der Lindenstraße besonders viele Zuschauer zujubelten. In den nächsten Tagen wird die „Bacchüssin“ bei Secco am Hauskamp zu sehen sein.

„Ich bin der festen Überzeug, der Karneval wird in Gescher seinen Platz behalten“, sagte Heisterkamp in seiner Ansprache. Und wenn es in diesen Zeiten jemanden gebe, der besonders viel Frohsinn verbreite, solle man es die Stadtkarnevalisten wissen lassen: „Vielleicht wird es ja der oder die Nachfolgerin von Marion“.

Schon vor dem Trecker-Umzug hatten die Karnevalisten ihren Spaß. In der Nacht zum Samstag stibitzten die Roten Socken den Bacchus der Bacchusjünger bei Gravermann an der Lindenstraße, statteten ihn mit roten Socken und Orden aus – und brachten ihn zurück. „Damit ist der Westfälische Friede zwischen diesen beiden konkurrierenden Gruppen vollendet“, schmunzelte der Karnevalisten-Chef.