„Vollstes Vertrauen“ in Verein

Vollstes Vertrauen haben Politik und Verwaltung in die Arbeit des Vereins „NATÜRlich Gescher“. Das wurde wieder einmal deutlich, als der Stadtrat nun dem Maßnahmen-Katalog des Vereins für den Stadtpark und einem Zuschuss in Höhe von 15 000 Euro zustimmte.

Jetzt kann sich der Verein an die Arbeit machen und das vorhandene Beachvolleyballfeld reaktivieren, eine Baumbank anschaffen, den Geräteschuppen, Verleihschrank und Altkleider-Container versetzen, einen Staketen-Zaun rund um den ehemaligen Brunnen errichten, Hundekotbeutel-Spender installieren, Sitzgelegenheiten und Mülleimer aufstellen, Pflasterarbeiten für die Hauptwege vornehmen und einen Toilettenwagen für den Stadtpark erwerben.

Günter Schültingkemper (CDU) kommentierte: „Der Verein hat sich schon einen Namen in Gescher und darüber hinaus gemacht. Dessen ehrenamtliche Arbeit ist unbezahlbar.“ Erst kürzlich habe der Verein den zweiten Platz beim Heimatpreis 2021 des Kreises Borken gewonnen. Auch Thomas Kloster (CDU) betonte: „Der Verein genießt unser vollstes Vertrauen.“ Ansgar Heming (SPD) sah keinen Beratungsbedarf, was die einzelnen Punkte im Maßnahmen-Katalog betraf. „Ohne Diskussion stimmen wir allen Punkten zu. Der Verein setzt alles engagiert in die Tat um“, sagte er.

Auch Stefan Pierk (Grüne) zeigte sich beeindruckt von dem hohen Einsatz des Vereins, gab aber zu bedenken, dass die Haftungsfrage nicht außer Acht gelassen werden dürfe. Bei der Pflasterung der Wege sei dies besonders wichtig. „Diese Arbeiten dürfen nur durch den Bauhof ausgeführt werden“, meinte er. Die Erste Beigeordnete Kerstin Uphues erläuterte, dass die städtischen Mitarbeiter in jedem Fall bei der Umsetzung der Maßnahmen mit im Boot seien.

Angelika Dapper-Schneider (Grüne) wunderte sich, dass die Wege im Stadtpark nun doch gepflastert würden. Anfangs sei von wassergebundenen Wegen die Rede gewesen. Kerstin Uphues erläuterte, dass zunächst die vorhandenen Strukturen genutzt würden.

Auch sei es schwierig, das Beachvolleyballfeld wieder zu reaktivieren, meinte Angelika Dapper-Schneider. „Das Wasser wird dort nie ablaufen“, meinte sie. Das hätten die Beobachtungen in den vergangenen Jahren mehr als deutlich gezeigt. Auch könne es sich problematisch gestalten, „den Müll aus dem Stadtpark herauszuhalten“.

Holger Beeke (UWG) teilte diese Bedenken nicht. Er sagte: „Wir sollten den Verein starten und einfach machen lassen.“

Vertreter des Vereins und der Verwaltung stehen in einem regelmäßigen Aus-tausch. Als Voraussetzungen für die Auszahlung der Zuschüsse war im Stadtrat im vergangenen Sommer festgelegt worden, dass die Verwaltung bei der Erarbei-tung des Gesamtkonzeptes für den Stadtpark weiterhin intensiv eingebunden und die beteiligten Ausschüsse regelmäßig über den Sachstand informiert werden.