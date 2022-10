Vom Garten Eden bis zum Dorfladen

„Das ist überwältigend“, freute sich Dr. Frank Bröckling über die große Beteiligung der Hochmooraner Bürger an der Projektmesse, die am Sonntag in der Aula der Schule stattfand und die ersten Vorschläge des Dorfinnenentwicklungskonzeptes (DIEK) präsentierte. Die Stadt Gescher hatte das Planungsbüro planinvent aus Münster damit beauftragt, gemeinsam mit den Hochmooraner Bürgern über mehrere Monate ein solches Konzept zu erarbeiten.

Projektmesse zum DIEK-Prozess in Hochmoor lockt viele Interessierte an

In mehreren vorangegangenen Sitzungen bei Wübbeling wurden gemeinsam mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern Vorschläge für das DIEK gesammelt, die nun in der Projektmesse vorgestellt wurden. Bürgermeisterin Anne Kortüm, die zusammen mit Fachbereichsleiter Uwe Wißmann die Messe begleitete, freute sich über die gute Resonanz und bedankte sich bei allen Beteiligten für die vielen Ideen. Diese seien nicht abschließend und so könnten weiterhin Vorschläge eingebracht werden. Auch Bezirksausschussvorsitzender Marc Jaziorski betonte, dass mit dem DIEK ein „Anstoß für gute Ideen für Hochmoor“ gegeben worden sei.

Die Aula füllte sich gleich beim Start um 11 Uhr zunehmend mit Besuchern, die sich beim Rundgang die Vorschläge von den jeweiligen Projektpaten detailliert erklären ließen. Auf der aktuellen Ideenliste stehen unter anderem: „Garten Eden“, bei dem Obstbäume vor der Kirche sowie Ruhezonen geplant werden sollen, ein Wasserspiel vor der Kirche, eine optimierte Straßengestaltung rund um St. Stephanus und grüner Mitte, Installierung von zusätzlicher Beleuchtung und Querungshilfen an der Schule, ein Fahrradweg in Richtung Reken, digitale Infosäulen und eine Dorf-App. Ins Gespräch gebracht wurden außerdem ein Dorfgemeinschaftshaus für Vereine, ein Dorfladen, Coworking-Plätze, eine Multifunktionsfläche für sportliche Aktivitäten, ein Raum für Heranwachsende usw. Da es in vielen Vorschlägen um die Gestaltung der freien Kirchenfläche ging, hatte der Kirchenvorstand von St. Peter und Paul mit Bernhard Brügging und Ludger Osterkamp zwei Mitglieder des Bauausschusses der Kirche vor Ort, die die Entwürfe zu geplanten Maßnahmen rund um das Areal vorstellten.

Grundsätzlich sei die Kirchengemeinde über die vielen Vorschläge erfreut und unterstütze Maßnahmen zur Gestaltung. Der Abriss des Pfarrheimes sei aber unumgänglich und so seien auch zusätzliche bauliche Veränderungen in der Kirche geplant. Brügging wies darauf hin, dass aufgrund der zunehmenden Zahl an Kindergartenkindern im Ort etwaige bauliche Veränderungen am Kindergarten noch stattfinden könnten, deren Ausgestaltung noch nicht feststehe. Somit seien auch die Entwürfe der Kirche noch nicht abschließend.

Großes Interesse fand der Projektstand zum Thema Dorfladen, der in genossenschaftlicher Trägerschaft gebaut und unterhalten werden könnte. „Dieses Konzept“, so Projektpate Reinhold Röhling, „ist aber nur für den Fall gedacht, dass kein gewerblicher Interessent wie zum Beispiel K + K im Dorf ansiedelt“. Umfangreiches Bildmaterial, wie solch ein Dorfladen mit einer geschätzten Grundfläche von circa 300 qm aussehen könnte, war an den Stellwänden zu sehen.

Erfreulicherweise strömten kontinuierlich viele interessierte Bürger sowie Mitglieder aus den Ratsfraktionen und von der Bürgerstiftung in die Projektmesse und ließen sich von den Projektpaten an den Ständen deren Vorstellungen erklären. „Mir fehlt noch etwas für die Seniorenbetreuung im Dorf“, merkte Monika Streppelhoff als Bürgerin beim Rundgang an, die sich z. B. eine Tagespflegeeinrichtung in der Dorfmitte gut vorstellen könnte.

Auch für das leibliche Wohl war gesorgt. So hatte Josef Vogt einen seiner Getränkestände aufgestellt und will den Erlös für Kaffee sowie Kaltgetränke dem Kindergarten in Hochmoor spenden. Auch der Bürgerschützenverein Hochmoor engagierte sich mit zahlreichen Mitgliedern und grillte Bratwürste, die Bürgermeisterin Kortüm spendiert hatte, zum gleichen Zweck.

Gegen 15 Uhr klang die Messe aus. Alle hoffen, dass sich weiterhin viele Bürger an den vielversprechenden Projekten beteiligen.