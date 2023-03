Von Altreifen bis Marihuanapflanzen

An die Pizzakartons und Fast-Food-Schachteln hatte sich Antonius Böing schon leidlich gewöhnt. Dass nun aber jemand eine ganze Wagenladung Altreifen auf die Zufahrt zu seinem Acker abgeladen hat, ist dann aber schon von ganz neuer Qualität. „Das ist doch ein bisschen heftig“, meint der Landwirt aus Tungerloh-Pröbsting. Für den Bauhof allerdings keine Seltenheit. „Wir haben so 30 bis 40 wilde Müllkippen im Jahr“, sagt Marc Evers. Der stellvertretende Leiter vom Interkommunalen Bauhof und sein Team haben die Altreifen gestern entsorgen müssen.

Der Ablageort ist eine „beliebte“ Stelle – direkt 100 Meter neben dem Pendlerparkplatz an der Auffahrt zur A 31. „Da können die Verursacher natürlich in alle Richtungen flüchten“, erklärt Evers. Erst kürzlich hatte an gleicher Stelle jemand eine ganze Kipperladung Pflastersteine entsorgt, wie Antonius Böing berichtet. Auch das bestätigt Marc Evers, und auch dafür musste das Bauhof-Team wieder ausrücken.

Die Palette der unsachgemäß entsorgten Dinge ist groß. „Farbtöpfe und Pflanzenreste, aber auch Windeln – vor allem das, was teuer ist, zu entsorgen“, berichtet Evers. „Wir hatten sogar schon mal eine halbe Marihuanaplantage mit vertrockneten Pflanzen“, schüttelt der stellvertretende Bauhofleiter den Kopf. Und oft sei es einfach nur die Bequemlichkeit. „Autofenster auf und weg.“

Dass diese Mentalität sich in den allgemeinen Abfallgebühren niederschlägt, ist die logische Konsequenz. 2020 habe die Stadt Gescher rund 4000 Euro für wilde Müllkippen ausgeben müssen, 2021 war es mit 3000 Euro ein Viertel weniger. „2022 hatten wir Kosten von 9500 Euro“, berichtet Andrea Venhues vom Fachbereich Umwelt der Stadt Gescher von einer Verdreifachung im Vergleich zum Vorjahr. „Darin sind die Personalkosten vom Bauhof und die klassischen Entsorgungskosten enthalten“, erläutert Venhues. Einen „konkreten Trend“ aus den Zahlen ableiten will die Verwaltungsmitarbeiterin jedoch nicht. „Es liegt ja auch immer daran, was in welcher Menge entsorgt wird.“ Bei einer ganzen Ladung Altreifen werde es natürlich schon direkt teuer. Fest steht aber: „Das ist immer ein Ärgernis, denn die Kosten werden Bestandteil der allgemeinen Abfallgebühren“, bedauert Venhues.

Immerhin eine gute Nachricht hat sie: „Seit jeder seinen Sperrmüll bei der EGW jederzeit kostenlos entsorgen kann, ist zumindest der Sperrmüll am Wegesrand weniger geworden.“ Trotzdem wäre sie froh, wenn jeder auch seinen anderen Müll immer selbst entsorgen würde. Es bleibt wohl ein frommer Wunsch.