Von Gescher aus Weltmarkt erobert

Auf dem rund 80 000 Quadratmeter großen Betriebsgelände am Venneweg mit einer Produktionsfläche von 35 000 Quadratmetern sind mittlerweile acht Unternehmen aus Maschinen- und Antriebstechnik, Automatisierungstechnik, Anlagenbau und Umwelttechnik angesiedelt. An all das wäre 1947 nicht zu denken gewesen, als Gustav Neudecker und Willi Jolitz nach ihrer Flucht aus Schlesien beschlossen, sich selbstständig zu machen. Zunächst reparierten sie vornehmlich Glockenmotoren für die hiesige Glockengießerei und Elektromoren der benachbarten Webereien. Im Mai 1962 verstarb Gustav Neudecker im Alter von 70 Jahren. Daraufhin übernahmen Willi und Käthe Jolitz die Firmenanteile der Familie Neudecker und führten gemeinsam das Unternehmen. Der Kundenkreis wuchs stetig und so fasste Familie Jolitz im Frühjahr 1965 den Entschluss, ein eigenes Firmengebäude zu bauen. Das heutige Grundstück am Venneweg 28 wurde erworben. Leider sollte Willi Jolitz das fertige Firmengebäude nie selbst sehen, denn er starb völlig unerwartet im Alter von 59 Jahren. Nun übernahm Käthe Jolitz zusammen mit ihrer Tochter Monika Jolitz die Führung des Unternehmens.

1968 lernte Monika Jolitz ihren zukünftigen Ehemann Paul Lütkenhaus aus Oer-Erkenschwick kennen. Ein Jahr später trat er in das Unternehmen ein und absolvierte kurz darauf die Meisterprüfung zum Elektromaschinenbauer. Zusammen mit Käthe Jolitz führten die beiden das Unternehmen. Monika Lütkenhaus war mit viel Herzblut für die Bereiche Personal und Buchhaltung verantwortlich.

Das Bestreben, die Geschäftsfelder zu erweitern, trieb Paul Lütkenhaus sein ganzes Leben an, denn getreu seinem Motto: „Stillstand ist Rückstand!“ entwickelte er in den 80ern diverse Produktneuheiten. Auch seinen Spitznamen „Pumpen Paul“ bekam er nicht ohne Grund. Denn er baute das bereits vorhandene Netzwerk zu den Pumpenherstellern aus. Die von ihm neue gegründete PVG Pumpen Vertrieb Gescher GmbH übernahm die Werksvertretung vieler namhafter Hersteller und ist auch in diesem Geschäftsfeld heute noch sehr erfolgreich.

Ein Meilenstein wurde im Jahr 1986 mit der Übernahme der Firma hoelscher technic-gorator in Herne gelegt. So wurde das Geschäftsfeld um die Bereiche Abwasserförderung, Abwasseraufbereitung und Nasszerkleinerung (Gorator) erweitert.

Der Leitsatz von Paul Lütkenhaus: „Mehr Produkte, mehr Kunden, mehr Möglichkeiten“, führte in den folgenden Jahren zu einer Vielzahl von Firmenübernahmen und Produktfelderweiterungen. Im Jahr 2018 wurde Diplom-Wirtschaftsingenieurin Nina Lütkenhaus neben ihrem Vater Paul geschäftsführende Gesellschafterin. Die Kombination aus Erfahrung, Innovationsgeist und technischem Verstand machte sie zu einem hervorragenden Team.

In den vergangenen Jahren konnten weitere Marktanteile gewonnen werden, sodass zum Beispiel HIMMEL-Flachmotoren weltweit in der Holzbearbeitungsindustrie eingesetzt werden. Auch der patentierte Gorator, der zur Nasszerkleinerung benötigt wird, ist weltweit, vor allem in Chemie, Recyclingindustrie und Bergbautechnik, im Einsatz.

Das letzte Jahr hat Spuren hinterlassen. Der plötzliche Tod des Geschäftsführers Paul Lütkenhaus hat die gesamte Firmengruppe im Mark erschüttert und vor neue Herausforderungen gestellt. Paul Lütkenhaus war nicht nur mehr als 50 Jahre lang „Chef“, sondern für viele auch „väterlicher Mentor“. Dennoch musste es weitergehen und das tat es mit der Hilfe und Unterstützung der gesamten Belegschaft.