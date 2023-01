Von Metal bis Musical alles dabei

Vor begeisterten Zuhörern präsentierten 43 Musiker des Jugendblasorchesters Hochmoor ihr breit gefächertes musikalisches Können in einem Konzert der Extraklasse. Bis auf den letzten Platz waren die Bänke in der St.-Stephanus-Kirche am Sonntag gefüllt. Über diesen großen Zuspruch freute sich Michael Borgmann als Vertreter der katholischen Kirchengemeinde, die das Kirchenschiff für diesen musikalischen Leckerbissen zur Verfügung gestellt hatte, bei der Begrüßung ganz besonders.

Daniel Bierut, als Vater von zwei mitmusizierenden Töchtern aus dem Nachwuchs, hatte die Moderation der Veranstaltung übernommen und führte die Zuschauer mit Charme und Fachwissen durch die musikalische Reise dieses großartigen Abends. Es war schon ein beeindruckendes Bild, das die vielen Musiker und Musikerinnen mit ihren teilweise großen Instrumenten auf der Kirchenbühne abgaben. Mit einer großen Bandbreite von Schlagzeug über Saxofon und Tuba bis Querflöte war das Blasorchester instrumental vertreten und zeigte, dass es für die verschiedenen musikalischen Stilrichtungen bestens vorbereitet und ausgerüstet ist.

Unter der Leitung von Dirigent Martin Kappert, den die Vorsitzende Sarah Dahlmann in einem kurzen Statement für seinen bereits über 30-jährigen unermüdlichen Einsatz für das Orchester dankte, begann das Konzert zunächst etwas ruhiger mit dem Stück „Zeitlos“, steigerte sich dann über Metal, 80er Kult(tour), Welcome to the Jungle, Adele in Concert sowie Perfect und Hymnus Antverpiae, bis die Musiker und das begeisterte Publikum nach einer Stunde etwas Pause brauchten.

Danach ging die Reise weiter mit Stücken aus Doktor Who, Westernklassikern von Ennio Morricone über eine Blues Brother Revue, bei denen so mancher Kopf und Fuß begeistert rhythmisch mitwippte, bis zu einer Auswahl aus dem Musical „The greatest Showman“. Krönender Abschluss waren dann bekannte Stücke aus dem Musical „The Lion King“, die das Publikum förmlich von den Bänken riss und den Musikern stehenden Applaus einbrachten. Unter Ovationen forderten die Zuschauer dann musikalische Zugaben, die bereitwillig gewährt wurden.

Erschöpft, aber sichtlich zufrieden zeigte sich Dahlmann nach dem Konzert und bedankte sich ausdrücklich bei „ihren“ Musikern und Musikerinnen für die tolle Leistung.

„Also wer jetzt Lust hat, bei uns mitzuspielen“, wandte sich Sarah Dahlmann zum Abschluss an die Zuhörer im Kirchraum, „ist herzlich willkommen und kann einfach sonntags bei unseren morgendlichen Proben in der Grundschule Hochmoor vorbeikommen“.