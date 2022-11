Vorfreude auf Weihnachtsmarkt groß

Auch wenn viele gedanklich noch nicht im Advent angekommen sind: Am übernächsten Wochenende liegt Weihnachtszauber in der Gescheraner Innenstadt. Dann findet am Samstag (26. 11.) von 11 bis 21 Uhr und am Sonntag (27. 11.) von 11 bis 18 Uhr der Weihnachtsmarkt statt. „Mein erster, ich freue mich sehr darauf“, sagt Jana Ay, die zu Beginn der Corona-Zeit als Stadtmarketing-Geschäftsführerin angefangen hat. Zweimal – 2020 und 2021 – musste das traditionelle Event wegen der Pandemie abgesagt werden. Jetzt wird’s was: „Ich glaube, die Leute freuen sich nach der lange Pause auf den Markt“, so Birgit Meyer vom Stadtmarketingteam.

Weihnachtsmann und Besucher zieht es am ersten Adventswochenende (26./27. 11.) wieder in die Gescheraner Innenstadt.

Einen Wermutstropfen gibt es allerdings: Der Hauskamp wird in diesem Jahr nicht „bespielt“. Das liegt daran, dass sich kein Elektriker gefunden hat, der hier Stromleitungen verlegt und zugleich die Rufbereitschaft für das gesamte Wochenende gewährleistet. Erst für 2023 hat das Stadtmarketing wieder eine Zusage. „Die Hauskämper sind informiert und haben Verständnis“, berichtet Jana Ay. Die dort ansässigen Geschäftsleute planen eigene Aktionen vor ihren Läden und hoffen, dass viele Marktbesucher und Kunden den Weg zu ihnen finden. Alle Geschäfte sind am Sonntag von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffen.

Die eigentliche Hüttenmeile erstreckt sich vom Gallo durch die Innenstadt bis zum Hauskamp Höhe Maler Böing. Und hier wird eine Menge geboten: 25 dekorierte Holzhütten sorgen mit weihnachtlichen Sortimenten für das gewünschte Flair. Als Attraktion im Zentrum wartet der Weihnachtsmann in seiner Kutsche am Rondell und verteilt Clementinen. Außerdem können Kinder hier wieder Wunschzettel an einen Baum hängen – zwei dieser Wünsche werden beim Abschlussabend des Adventskalenders erfüllt. Ganz in der Nähe steht ein zur Bühne umfunktionierter Anhänger, wo Gescheraner Live-Musik bieten. Bislang machen der Chor der Pankratiusschule, der Spielmannszug und das Duo Swave mit. „Weitere Musiker oder Sänger sind erwünscht und dürfen sich gerne bei uns melden“, sagt Elke Würz vom Stadtmarketing (Tel. 60500).

Auch kulinarisch wird allerhand geboten: Neben den klassischen Glühwein- und Imbissständen gibt es Reibeplätzchen, Burger, Döner und erstmals auch Käsespätzle. Verschiedene Vereine bieten Waffeln und Kakao an. Die Volksbank Gescher startet die Aktion „Vorglühen“ – wer an deren Stand einen Glühwein trinkt, kann einen Taler für seinen Verein in eine Spendenwand stecken. Je mehr Taler ein Verein erhält, um so höher die Spende. Insgesamt 10 000 Euro werden dafür ausgeschüttet.

Mit einer besonderen Aktion ist auch die Gesamtschule Gescher vertreten. Auf dem Parkplatz vor dem Axa-Büro steht ein Zelt mit knapp 30 Krippen, die im Kunstunterricht der Sechstklässler entstanden sind. Sie werden nach dem Markt bei örtlichen Einzelhändlern zu sehen sein. Außerdem bieten die Gesamtschüler Stockbrotbacken an.

Neu im Programm ist eine Kinderweihnachtsrallye. An sieben Stellen können sich Teilnehmer Buchstabenstempel abholen, die zusammen ein Lösungswort ergeben. Die Stationen sind: Foto Kortbus, Betten Kösters, Gödde, Fußpflege Strotmann, von der Beck, Peoples und Ganten. „Die Gewinner erhalten ihre Preise ebenfalls beim Adventskalender-Abschluss am 23. 12.“, so Ay.

Eine weitere Attraktion ist ein von Rainer Dudziak organisierter Trecker-Korso, der am Samstag die hiesigen Altenheime abfährt und danach, wenn es dunkel wird, den Hauskamp ansteuert. Die Fahrzeuge sind schön beleuchtet – ebenso wie die gesamte City, denn auf die Beleuchtung soll nicht verzichtet werden. Weil alle Elemente einschließlich der Lichterketten auf LED umgestellt sind, sei der Verbrauch „sparsam und vertretbar“, so das Stadtmarketingteam. Im Januar solle alles frühzeitig abgebaut werden.