Wasser würde weiter fließen

Schneeballschlachten, Kerzenschein-Dinner oder auch der gemütliche Kaminabend – wer in Gescher auf das Schneechaos vom 25. November 2005 zurückschaut, schwelgt nicht selten angesichts des nicht einmal 24 Stunden dauernden Stromausfalls in nostalgischen Erinnerungen. Doch wenn der Strom tatsächlich für mehrere Tage ausfällt, wird es ganz schnell ungemütlich. Kein Licht, keine Heizung, kein Internet. Stadt und Stadtwerke wappnen sich gegen ein solches Szenario.

Immerhin: „Die Wasserversorgung ist nicht gefährdet“, sagt Ursula Boes. „Unsere Notstromaggregate laufen mit Diesel und solange Tankfahrzeuge fahren, läuft auch das Wasser weiter“, fügt die Geschäftsführerin der Stadtwerke Gescher hinzu. Zudem habe man einen weiteren Vorratsbehälter angeschafft. „Ein Schneechaos ist ein deutlich schlechteres Szenario als ein Blackout“, blickt Ursula Boes zurück. Doch sowohl beim Schneechaos 2005 als auch beim Sturm Kyrill 2007 habe man die Wasserversorgung aufrechterhalten können. Das Wasser würde nur nicht warm werden, wenn mit dem Strom auch die Heizung ausfällt. Nur wer ein Notstromaggregat hat, kann sein Wasser noch erwärmen, denn auch Gas würde seitens der Stadtwerke weiterfließen.

Weil schnelle Informationsketten im Notfall auch schnellere Hilfe versprechen, hat die Stadt – wie auch die anderen Kommunen im Kreis Borken – Notfallinformationspunkte eingerichtet. In Gescher befindet sich dieser im Feuerwehrgerätehaus am Venneweg. „Die Hochmooraner müssen natürlich nicht bis nach Gescher fahren“, berichtet Marius Tegeler vom Ordnungsamt. Auch in Hochmoor befindet sich der Notfallinformationspunkt am Feuerwehrgerätehaus. Jeweils ein Aggregat versorgt diese Punkte mit Notstrom. Für Gescher ist ein solches Notstromaggregat vorhanden, für Hochmoor werde es bestellt. „Es scheint auch lieferbar, sodass wir nicht mit wochenlanger Wartezeit rechnen“, meint Tegeler.

Die Notfallinformationspunkte dienen vorrangig dem Austausch. „Dort kann man sich dann informieren, was der aktuelle Stand ist oder wie lange der Ausfall voraussichtlich noch dauert“, sagt Tegeler. Wichtig ist ihm jedoch, zu betonen, dass der Informationsaustausch in beide Richtungen erfolgt. „Auch die Bürger können dort Informationen loswerden, zum Beispiel über medizinische Notfälle, die wir dann an die Kreisleitstelle weiterleiten“, erläutert der Ordnungsamtsleiter.

Doch wie kommunizieren, wenn Telefon und Internet flächendeckend ausfallen? „Wir nutzen zunächst das Digitalfunknetz, über das Feuerwehr und Polizei auch kommunizieren“, sagt Tegeler. Darüber hinaus werden für den äußersten Notfall auch zwei Satellitentelefone beschafft – „in der Hoffnung, dass die in der Schublade bleiben können“, so Tegeler.