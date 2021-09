Weg in die City sicher machen

Wenn Karin Vennes, Bewohnerin der Seniorenwohnanlage La Vida am Holtwicker Damm, zu Fuß in die Innenstadt gehen möchte, lässt sie sich auf einen abenteuerlichen Gang ein, wie sie selbst sagt. Die fußläufige Verbindung über die Fabrikstraße mit dem Abzweig am Busbahnhof sei sehr gefährlich. Denn sie und auch die übrigen Bewohner müssten wegen des schlechten Zustands der Bürgersteige immer wieder auf die Straße ausweichen, die viel befahren sei.

Senioren weisen auf gefährliche Verkehrssituation an der Fabrikstraße hin

Den rot markierten Weg wählen die Bewohner der Seniorenwohnanlage La Vida, wenn sie in die Innenstadt gehen.

„Wir kommen immer wieder in Bedrängnis“, sagt Karin Vennes. Manche Bewohner seien mit einem Rollator oder Elektromobil unterwegs, was den Gang in die City zusätzlich erschwere. Denn die meisten Bordsteine seien nicht abgesenkt und damit auch nicht barrierefrei. „So wie uns Bewohnern geht es sicherlich auch vielen anderen Fußgängern“, vermutet Karin Vennes, die sich als Mitglied des Beirats der Seniorenwohnanlage von La Vida für die Belange der Bewohner einsetzt.

„Wir alle wohnen gerne in Gescher und lieben die kurzen Wege und das Miteinander“, sagt eine Bewohnerin, die aus Dortmund zugezogen ist. Natürlich könne man auch einen anderen Weg in die Innenstadt einschlagen, aber der sei erheblich länger.

Wenn sie sich mit ihrem Rollator über die Fabrikstraße auf den Weg in die Stadt mache, sei ihr stets mulmig zumute. Die Verkehrssituation sei mehr als unübersichtlich. Immer wieder müsse sie auf die Straße ausweichen, auf der auch Busse unterwegs seien. Der Fußweg sei an einigen Stellen viel zu schmal, die Pflastersteine hätten sich durch Baumwurzeln gehoben, was zur Stolperfalle werde. Eine überwuchernde Hecke würde den ohnehin holperigen Fußweg zusätzlich einengen.

Ein anderer Bewohner, der ebenfalls auf einen Rollator angewiesen ist, berichtet, dass sein Sohn ihm geraten habe, „den gefährlichen Weg nicht einzuschlagen“.

„Wir müssen stets aufpassen, dass wir nicht unter die Räder kommen“, ergänzt Karin Vennes. Eigentlich dürften die Autos auf der Fabrikstraße nur 30 Stundenkilometer fahren und auf einem kleinen Teilstück im Bereich der Einmündung zur Hauskampstraße sogar nur 20 Stundenkilometer. Aber die Autos seien dort sehr viel schneller unterwegs.

Es sei ein großes Wunder, dass es bisher noch keinen schlimmen Unfall gegeben habe. Deshalb wünschen sich die Anlieger, dass die Verkehrssituation auf der Fabrikstraße verbessert wird. „Bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist“, fügt Karin Vennes hinzu.

Neben der Sanierung des Fußweges und dem Absenken der Bordsteine könnte ein Zebrastreifen im Bereich der Einmündung zur Königstraße erste Abhilfe schaffen, schlagen die Bewohner vor. Allesamt wünschen sie sich mehr Sicherheit, damit sie sich ohne Angst auf den Weg in die Innenstadt machen können.

Die Bewohner hoffen darauf, gehört zu werden. Bürgermeisterin Anne Kortüm hat zugesagt, sich um die Angelegenheit zu kümmern Ein Teilstück des Fußweges sei in privater Hand. Die Stadt müsse noch mit dem Eigentümer über den möglichen Erwerb der Fläche verhandeln. Erst danach könnten Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden. „Insgesamt müssen wir die gesamte Verkehrssituation dort noch einmal in den Blick nehmen“, betont die Bürgermeisterin.