Weiter Sport für alle Gruppen möglich

Stadt und Sportvereine ziehen bei der Hallen-Belegung an einem Strang

Weil die Ertüchtigung der alten Don-Bosco-Halle (Foto) als Flüchtlingsunterkunft noch dauert, bleibt auch die Pankratiushalle weiter für den Sportbetrieb gesperrt. Dieser konzentriert sich nun vor allem auf die Dreifach-Sporthalle am Borkener Damm und die Sporthallen an der Von-Galen-Schule.

Markus Lammerding spricht von einem „fairen Konsens“, bei dem alle an einem Strang gezogen hätten. Und der Vorsitzende des SV Gescher zeigt vollstes Verständnis. „Ich verstehe die Stadt absolut, sie muss die Flüchtlinge ja unterbringen.“ Zudem versuche der SV gemeinsam mit der Stadt eine Vereinbarung zur Nutzung der alten Tennishalle für kleinere Gruppen zu erzielen. „Ein paar Räume haben wir auch dem Versehrtenverein zur Verfügung gestellt“, sagt Lammerding. „Unser Hauptanteil ist ja die Fußballabteilung. Wir können im Winter auch draußen trainieren.“

Etwas komplizierter ist die Lage beim TV Gescher 1908 mit vielen Sportabteilungen, die an eine Halle gebunden sind. „Wir waren in der Lage, ad hoc aus der Pankratiushalle und auch aus der alten Von-Galen-Halle herauszugehen, um dort Kapazitäten für andere frei zu machen“, informiert Daniel Zazopoulos. Der Sportbetrieb konzentriere sich nun vor allem auf die Dreifach-Sporthalle am Borkener Damm sowie auf die neue Von-Galen-Turnhalle, führt der TV-Geschäftsführer weiter aus. Für einige Fitnesskurse könne man zudem die Sporthalle auf Haus Hall mitnutzen. Fazit: Es wird eng, aber alles ist möglich. Trotzdem: „Bei weiteren Hallenschließungen müssten wir Einheiten streichen“, betont Zazopoulos.

Ausgeschlossen sei dies wegen unklarer Zuweisungsprognosen seitens der Bezirksregierung nicht, wie Jochen Inkmann erklärt. Für die Situation der Verwaltung hat auch der TV Gescher Verständnis. „Da sind der Stadt die Hände gebunden“, weiß Zazopoulos. Umso wichtiger ist dem TV, dass langfristig etwas passiere. Vor diesem Hintergrund rückt auch die mittelfristig notwendige Sanierung der Dreifach-Sporthalle (wir berichteten) wieder in den Fokus. „Wenn wir jetzt anfangen zu renovieren, wäre das für die Vereine und die Gesamtschule eine Katastrophe“, mahnt Christoph Vornholt. „Die Lösung kann also nur sein: Wir bauen erst eine neue Halle und ertüchtigen dann die alte. Denn der Bedarf ist groß ist Gescher“, sagt der Vorsitzende des TV.