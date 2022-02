Weiterhin durch die ganze Innenstadt

Gescher

(js). Die Idee, den Weihnachtsmarkt an einem Standort zu konzentrieren, ist vom Tisch. Die Gesellschafterversammlung mit Vertretern von Pro Gescher, Stadt Gescher und Gastronomie hat entschieden, am bekannten Konzept festzuhalten. Somit wird sich das Markttreiben – sofern die Coronalage dies zulässt – am ersten Adventswochenende wieder durch die ganze Innenstadt ziehen. Hauptargument, so Stadtmarketing-Geschäftsführerin Jana Ay, sei die Sorge, dass der verkaufsoffene Sonntag bei verkleinerter Eventfläche wegfallen würde. Da würde die Gewerkschaft Verdi nicht mitspielen, die sich prinzipiell gegen Sonntagsöffnungszeiten ausspricht und in der Vergangenheit immer wieder erfolgreich geklagt hat. Die Gesellschafter seien der Ansicht, dass der von Corona gebeutelte Einzelhandel nicht auf diesen verkaufsoffenen Sonntag verzichten könne.