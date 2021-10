Wellermann ist neuer Knubbenkönig

Endlich: Nach 18 Monaten Corona-Pause fand mit dem „etwas anderen Preisschießen“ die erste offizielle Veranstaltung der St.-Antonius-Schützenbruderschaft statt. Ab 14 Uhr herrschte bei bester Stimmung ein reges Treiben auf dem Gelände am Treffpunkt Capellen. In der Sporthalle fand eine zeitlich verkürzte Version des Pokalschießens statt, bei der sich wieder einmal Michael Bessler als zielsicherster Schütze hervortat. Mit den Worten „der kann dann wieder an seinen Stammplatz“ zurück, übergab der 1. Vorsitzende Thomas Schültingkemper den Pokal an Bessler.

Nach einer kurzen Ansprache, in der Schültingkemper noch einmal die Aktivitäten während der Coronazeit Revue passieren ließ, ging es zu einem Höhepunkt über. Der Musikzug Gescher übernahm und brachte ein wenig Schützenfeststimmung im Oktober nach Tungerloh. Als Besonderheit wurde in diesem Jahr auch ein Knubbenschießen durchgeführt. Hierbei wurde aber nicht auf einen traditionellen Holzvogel geschossen, sondern mit einem Luftgewehr auf eine Vogelattrappe, die von einer Sperrholzplatte gehalten wurde. Nach einem spannenden Wettkampf konnte Hermann Wellermann den entscheidenden letzten Schuss machen, der den Vogel zum Fallen brachte. Somit darf er sich jetzt bis zum kommenden Schützenfest mit dem Titel „Knubbenkönig“ schmücken.

Auch für die zahlreichen Kinder wurde einiges geboten, so konnten am Kinderschießstand und am Glücksrad Preise gewonnen werden und vor allem das Stockbrotbacken am offenen Lagerfeuer erfreute sich großer Beliebtheit. Alles in allem ein gelungener Tag: „Das geänderte Format mit breiterem Angebot für Jung und Alt hat viel positives Feedback bekommen“, freute sich Thomas Schültingkemper am Ende über eine gesellig und harmonisch verlaufende Veranstaltung.