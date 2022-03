Welt ein Stück gerechter machen

Um das Fairtrade-Siegel zu bekommen, muss Gescher verschiedene Kriterien erfüllen. Dazu zählt auch, dass bei städtischen Veranstaltungen fair gehandelter Kaffee ausgeschenkt wird und der Vorstand bei Besprechungen im Rathaus ein weiteres Produkt aus fairem Handel anbietet. Mit Limo und Ingwer-Tee wird diese Vorgabe erfüllt. Auch die Besetzung der Steuerungsgruppe – mindestens drei Mitglieder aus den Bereichen Politik/Verwaltung, Zivilgesellschaft und Wirtschaft – ist gegeben. Aus der Einwohnerzahl wird abgeleitet, wie viele lokale Geschäfte sich beteiligen müssen – in Gescher sind das vier Geschäfte und zwei Gastro-Betriebe. kostBAR-unverpackt, Getränke Seifer, alle großen Lebensmittelmärkte, das irische Café und das Café „Kleines Glück“ machen mit. Um die Bildungsarbeit auf eine breite Basis zu stellen, müssen weitere Akteure mit ins Boot geholt werden. In Gescher sind dies bislang die Pankratiusschule, die Evangelische Kirchengemeinde und der Verein „Natürlich Gescher“. „Aber das ist nur der Startschuss“, sagt Fleer. Ziel sei es, durch eine aktive Öffentlichkeitsarbeit möglichst viele Vereine, Unternehmen und Einrichtungen zum Einsatz fair gehandelter Produkte zu bewegen.

Weniger konsumieren, dafür bewusster, das sei ein guter Ansatz, findet Sabrina Dankelmann. Wer vier Tassen Kaffee am Tag trinke und dafür ein fair gehandeltes Produkt wähle, zahle einen Euro pro Tag mehr. Das helfe den Menschen in den Anbaugebieten: „Noch immer werden zu viele Kaffee- und Kakaobohnen von Kinderhänden geerntet“, weiß die Gescheranerin. Die Menschen für diese Zusammenhänge zu sensibilisieren und fair gehandelte Produkte in den Alltag zu integrieren, das sei das zentrale Anliegen der Steuerungsgruppe. Neben Kaffee gelte dies auch für Produkte wie Bananen, Schokolade, Tee, Blumen, Zucker, Nüsse oder Gebäck.

Schon bald will Fleer den Bewerbungsbogen an Fairtrade Deutschland auf den Weg bringen. Die Übergabe des Zertifikates erfolge üblicherweise im Rahmen einer Veranstaltung. Parallel plant die Steuerungsgruppe weitere Aktivitäten, um den Fairtrade-Gedanken in der Bevölkerung zu verankern. Beim Frühlingsfest am 10. April wird neben der kostBAR-unverpackt eine Infotafel mit kleiner Verkostung aufgebaut. Aktionstage zum fairen Handel sind für Mai und September geplant. Und wenn die Zertifizierung als Fairtrade-Stadt da ist, soll das Label auch auf der Homepage, am Ortseingang und in den Mails der Stadt-Mitarbeiter auftauchen.

7 Kontakt: Christian Fleer, fleer@gescher.de