Wenn die Blockflöte das Einsteigerorchester trifft

Das Einsteigerorchester präsentierte nicht nur sein Können, sondern es wurde auch der Aufbau einer Orchesterprobe erklärt. Die beiden Dirigenten stellten zudem die einzelnen Instrumente vor und erläuterten auch die Unterschiede, Pflege und den Aufbau des Orchesters.

Als Fachmann stellte sich Hendrik Vollmer den Fragen zu Kosten und zur Leihmöglichkeit. Ein rundum erfolgreicher Abend, freuten sich die Verantwortlichen. So können sich jetzt alle Interessierten Kinder sowie Erwachsenen per Mail an ausbildung@musikzug-gescher.de melden. Angebrochen dürfen sich alle fühlen, die ein weiterführendes Instrument, wie zum Beispiel Schlagzeug Trompete, Tenorhorn oder Querflöte, spielen möchten. Interessierte Kinder, die am Musik-Spiel-Kreis teilnehmen oder das Blockflötenspiel erlernen möchten, können sich bei Anke Hüning, Tel. 02542/ 2881, melden. So freuen sich die Verantwortlichen, dass endlich das ganze Leben im Pool mit Musik zurückkehrt.