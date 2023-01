Wenn Harry Potter viele Doppelgänger hat

Der SV Gescher hat nicht nur sportlich die schwierige Zeit der Corona-Lockdowns überlebt, sondern auch der Karneval des SV erlebte eine Neuauflage in alter Feierfreudigkeit. Im festlich geschmückten Saal des Hotels zur Post war jeder Platz besetzt, als am Samstagabend unter dem Motto „Harry Potter“ nach dreijähriger Pause wieder Karneval gefeiert werden konnte. Die Kostüme der Mitglieder waren nicht immer stilecht à la Harry Potter, aber das tat der guten Stimmung absolut keinen Abbruch.

Ralf Gravermann hatte nach 25-jähriger Bühnenpräsenz das Mikrofon der Moderation an Keke ter Braak abgegeben. Gravermann war zusammen mit Prinzessin Dette Horstick bis zu diesem Abend ebenso Prinz des SV. Beide wurden aus diesem Amt nach coronabedingter Verlängerung unter Jubelrufen verabschiedet. Gravermann griff dennoch noch einmal zum Mikro, um die Stadtprinzessin Marion I. und ihr Gefolge zu begrüßen. Gegen Ende des offiziellen Teils füllte sie die Bühne, befeuerte den Auftritt ihrer neuformierten Prinzengarde und feierte mit dem neuen SV-Prinzenpaar René Böing und Lena Gödde eine Zeitlang kräftig mit.

„Ich wollte vor zwei Jahren schon Prinzessin Marion hier bei uns begrüßen. Aber das war nicht möglich. Keke hat mir deshalb heute die Möglichkeit gegeben, das nachzuholen“, begründete Gravermann den Mikrofonwechsel. Prinzessin Marion gab sich locker und ohne Kostüm, was sie humorvoll begründete: „Schon fast drei Jahre bin ich im Amt, deshalb trage ich auch das Kostüm nicht mehr. Ich wüsste gar nicht, ob ich da noch reinpassen würde. In dieser Zeit haben wir virtuell zusammen getrunken, weil wir uns nicht treffen durften.“

Keke ter Braak moderierte den Abend schwung- und humorvoll. Bezogen auf sein stilechtes Kostüm gestand er: „Meine Schwester Ina hat mich so verkleidet. Sie hatte die Idee dazu. Dafür saß ich heute zwei Stunden in der Maske. Deshalb bin ich so blass.“

Mit dem rund dreistündigen Programm hatte er allerhand zu tun. Vor dem umjubelten Einzug des Elferrats mit dem neuen Prinzenpaar begeisterte die Juniorengarde mit ihrem Tanz.

Die Traumtänzer begeisterten ebenso, nicht nur mit ihrem halben Striptease. Die Blaue Garde und die Roten Socken sorgten für überschäumende Stimmungshochs. Bei der Kostümprämierung erhielt Marten Schwanekamp, Julian Thesing und das Ehepaar Helena und Marco Beuker Preise. Am Ende begeisterte die 1. Fußballmannschaft mit ihrem Auftritt, den sie sich erst am Morgen überlegt hatte. Mit ihrer musikalischen Performance rundeten sie das Bühnenprogramm ab.