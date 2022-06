Wenn Superhelden zu Gast sind

Fünf Superhelden werden sich am Sonntag (26. 6.) beim Stadtfest in Gescher unters Volk mischen. Vor allem die Kinder werden sich riesig freuen, wenn ihnen plötzlich ihr Idol auf die Schulter klopft. Spiderman, Hulk, Captain Marvel, Cinderella und Belle haben ihren Besuch angesagt, um das Fest unter dem Motto „Wir machen Gescher stark“ zu bereichern.

Möglich wird dies durch eine Kooperation des Stadtmarketing Gescher mit den zwei ortsansässigen Unternehmen d.velop und PlanET Biogastechnik. „Wir haben uns direkt in den Figuren wiedergefunden“, erläutert Juliana Kortmann von d.velop die Gründe für die Teilnahme des Unternehmens am Stadtfest.

Außerdem handele es sich bei der Veranstaltung am 26. Juni um ein Fest für die Familien, die d.velop besonders am Herzen liegen würden. Das unterstreicht auch Katharina Schmitz-Altrogge, Marketingleiterin bei PlanET. Das Unternehmen, das erst seit Januar dieses Jahres in Gescher ansässig ist, werde die Gelegenheit nutzen, sich auf dem Stadtfest mit einem Info-Stand zu präsentieren.

In jedem Fall verwandelt sich die Innenstadt von Gescher am 26. Juni von 11 bis 18 Uhr in einen großen Spielplatz. Gekürt wird zudem der Gescheraner Superheld oder die Gescheraner Superheldin. Alle dürfen sich auf eine große Familienrallye mit tollen Preisen freuen. Laufkarten für die Rallye können an jedem Spielstand und beim Stadtmarketing kostenlos erworben werden. Erfahrungsgemäß werden dann bis zu 600 solcher Karten ausgegeben, berichtet Birgit Meyer vom Stadtmarketing.

An neun Spielstationen können sich vor allem die Kinder ordentlich austoben. Dazu gehört unter anderem ein Teufelsrad, ein großes Luftkissen, bei dem es gilt, das Gleichgewicht zu halten. Aber auch eine Torschusswand wird es geben. Das JuCa unterstützt die Aktionen, freut sich Jana Ay, Geschäftsführerin des Stadtmarketing Gescher. Nachdem die Aufgaben erfüllt sind, müssen die Laufkarten bis 17 Uhr wieder beim Stadtmarketing abgegeben werden. Tolle Preise warten auf die Gewinner einer Verlosung: zum Beispiel Karten für einen neuen Freizeitpark im niederländischen Boekel. Auch die Einzelhändler haben sich wieder tolle Aktionen einfallen lassen, berichtet Jana Ay. Aber auch für die erwachsenen Besucher gibt es auf der Hobbykünstler- und Gewerbemeile vieles zu entdecken. Mit dabei ist auch wieder der Trödelmarkt auf der Hofstraße und dem Rathausvorplatz und der Kinderflohmarkt in der Armlandstraße. Von 13 bis 18 Uhr ist zudem verkaufsoffen. Alle Akteure sind gespannt darauf, wie das Stadtfest bei den Besuchern ankommt. Angesichts der Anwesenheit der fünf Superhelden, die stets gegen das Böse und für das Gute kämpfen, habe man keine Sorge, dass sich alle gut behüter fühlen werden.