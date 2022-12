Wichtel grüßen aus der Kunstwerkstatt

Hochmoor

Die Wichtel mit ihren roten Mützen sind schon von draußen durch die mit Schneeflocken beklebte Scheibe des JuCa zu sehen. Drinnen in der Kunstwerkstatt werkeln die Kinder selbst wie keine Wichtel und stecken gerade in den letzten Vorbereitungen für den ersten Kinderweihnachtsmarkt in Hochmoor. „Wir könnten ihn ,Zauberhafte Weihnachtswelt’ nennen“, schlägt Anna vor, während sie an ihrem Stofftier weiternäht. „Oder ,Zauberhafter Wichtelwald’“, meint Nika. Doch egal, wie die Veranstaltung letztlich heißt, der Termin steht schon fest: Am kommenden Donnerstag (15. 12.) sind alle von 16 bis 19 Uhr in den Kinder- und Jugendtreff JuCa eingeladen.

Von Florian Schütte