„Wichtiges Signal für die Eltern“

Die ersten Weichen für die Errichtung eines Teilstandortes der Gesamtschule Gescher am Standort der Abraham-Frank-Sekundarschule in Velen sind gestellt. Mit großer Mehrheit, mit 13 Ja-Stimmen, hat sich der Ausschuss für Generationen, Familie, Bildung, Kultur und Sport dafür ausgesprochen, dass die Stadtverwaltung das Vorhaben, das zum Schuljahr 2023/24 umgesetzt werden soll, weiterhin prüft.

Die vierzügige Gesamtschule Gescher hat aktuell 841 Schüler, davon 171 in der Oberstufe. Das sei im Landesdurschnitt eine besonders starke Oberstufe, wie Schulleiter Bernhard Manemann-Kallabis mitteilte. Für das Schuljahr 2021/2022 hat es für den Jahrgang 5 insgesamt 112 Anmeldungen gegeben.

Die Erste Beigeordnete Kerstin Uphues zeigte sich erfreut über den Beschluss: „Das ist ein wichtiges Signal, vor allem auch für die Eltern der Schüler.“ Gleichzeitig betonte sie, dass man „nichts übers Knie brechen“ wolle und daher alles sorgfältig geplant werden müsse.

Bernhard Manemann-Kallabis, Leiter der Gesamtschule Gescher, hob in der Sitzung des Fachausschusses die Vorteile des Projektes hervor. „Wir bekommen eine stabilere Oberstufe mit besseren Angeboten“, kommentierte er. Denn bei der Teilstandortlösung sei vorgesehen, dass in Gescher und Velen jeweils die Jahrgänge 5 bis 10 beschult würden, während die Unterrichtung der Oberstufe ganz, oder jedenfalls schwerpunktmäßig, in Gescher stattfinden würde.

Auch wenn in Gescher Schüler hinzukommen würden, sei das räumlich machbar, räumte der Schulleiter Bedenken aus. „Die Gescheraner Schüler werden nicht nach Velen fahren müssen“, fügte er hinzu. Allerdings sei ein guter Kooperationsvertrag zwischen Gescher und Velen nötig.

Darauf wies auch Kerstin Uphues hin. In dem Vertrag müssten zum Beispiel Festlegungen zu möglichen zusätzlichen Schülerbeförderungskosten und zum Raumbedarf gemacht werden.

So wird laut Beschluss eine Planungsbegleitgruppe gegründet, in die neben den beteiligten Schulen und Schulträgern jeweils ein Vertreter der Ratsfraktionen (aus Velen und Gescher) sowie ein Vertreter der Schulkonferenz (aus Velen und Gescher) entsandt wird. Im Bedarfsfall soll auch eine Vertreterin der Bezirksregierung Münster zu den Sitzungen eingeladen werden. Die Planungsbegleitgruppe soll sich in regelmäßigen Abständen treffen, um die weiteren Planungsschritte abzustimmen.

Nachdem die Schulanmeldung zur Abraham-Frank-Sekundarschule (AFS) in Velen in diesem Jahr nur 33 Anmeldungen erbracht hatte, sind Vertreter der Stadt Velen auf die Stadtverwaltung Gescher zugekommen mit der Frage, ob grundsätzlich die Bereitschaft für eine Kooperation besteht. Schulleiter Bernhard Manemann-Kallabis machte deutlich, dass er sich über diese Anfrage sehr freue. „Das sehen wir auch als Wertschätzung der Arbeit, die wir in Gescher geleistet haben.“

Rita Hölker (SPD) brachte es auf den Punkt: „Die Abraham-Frank-Sekundarschule in Velen benötigt Hilfe und wendet sich an Gescher. Daher sollten wir ein Signal nach außen geben.“

Im übrigen hätten es die Kommunen Havixbeck und Billerbeck mit der Anne-Frank-Gesamtschule vorgemacht, wie eine solche Teilstandortlösung erfolgreich sein könne, kommentierte Matthias Homann (UWG).

Bernhard Witte (CDU) und Thomas Kloster (CDU) äußerten sich kritisch zu dem Vorhaben. Sicherlich sei es gut, wenn Gescher mehr Schüler bekomme, aber man müsse an die zusätzlichen Kosten durch Schülerbeförderung oder notwendige Erweiterung des Raumangebots denken, meinten sie. Außerdem solle man in den Blick nehmen, dass die Lehrer bei einer Teilstandortlösung ebenfalls pendeln müssten.