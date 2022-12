Wie beim Christkind persönlich

„Ich habe heute 20 Lose gekauft. Das mache ich eigentlich jedes Jahr. Über den Gewinn des Pakets von Lego Technik würde ich mich schon sehr freuen für meinen Sohn, der ist gerade 11 Jahre alt geworden“, strahlte Oliver Pietruschka genau dieses Paket an, als er die Lose auf dem Museumshof am Hörnemann-Haus erwarb. Er war einer von vielen Besuchern, die der Regen nicht abhalten konnte, zum Finale des Adventskalenders zu kommen.

Glückwunsch: Christian Nolte überreicht einen der Preise an den glücklichen Gewinner. Dicht drängen sich die Besucher, in der Hoffnung, dass ihre Losnummer gezogen wird.

„Wir haben noch kurzfristig einen großen weißen Pavillon dazu bekommen, damit die Leute einigermaßen im Trockenen stehen“, freute sich Jana Ay, Geschäftsführerin des Stadtmarketing Gescher. Zusammen mit ihren Kolleginnen Birgit Meyer und Elke Würz verkauften sie im Hofgebäude die letzten Lose. „Wir haben in diesem Jahr deutlich mehr Lose verkaufen können. Der Überschuss wird verwendet, wenn am 5. Dezember 2023 Stutenkerle an die Kinder in den Kitas und in den Grundschulen verteilt werden können. Dann bekommt jedes Kind einen Stutenkerl geschenkt“, freute sich Ay auch darüber.

2020 musste das Finale des Adventskalenders ausfallen wegen Corona, 2021 konnte es stattfinden unter Coronabedingungen und in diesem Jahr war alles wieder möglich. Dazu gab es noch Neuheiten. Zwei Engelchen zogen die Gewinnerlose aus einem Korb. Christian Nolte las die Gewinnnummern vor und reichte die Gewinne weiter. „Das mache ich schon seit 19 Jahren. Man fühlt sich fast wie das Christkind persönlich. Für alle ist es eine Win-Win-Situation“, fasste Nolte die Vorteile der gesamten Aktion zusammen. Und damit meinte er auch die Vereine, denn die sorgten für den Bratwurst-, Glühwein- und Waffelduft. Sie können den Erlös aus ihrem Catering für sich verwenden.

Aber noch war es nicht soweit, denn die letzten Lose waren noch nicht verkauft. Dafür drängten sich die Loskäufer schon vor dem Gebäude. Jochen Schwanekamp war einer der wenigen, der kein Los gekauft hat. „Ich kann ja schlecht ein Los kaufen und dann gewinne ich meinen Preis. Die Aktion ist gut, denn es stärkt den Einzelhandel in Gescher. Wir können hier alles kaufen. Und das Schöne ist heute Abend auch, dass man Hinz und Kunz wiedertrifft nach der langen Coronazeit“, so Schwanekamp. Zusammen mit anderen Besuchern genoss er den Glühwein.

Und dann ging es endlich los. Überwiegend junge Losbesitzer legten ihre Lose parat und mussten nur noch ein kleines bisschen warten, denn Reiner Böwing, Vorsitzender von „Pro Gescher“, begrüßte die Besucher humorvoll: „Schön, dass ihr euch aufgerafft habt. Unser Dank gilt aber zunächst den Damen vom Stadtmarketing für ihren Einsatz.“

Und dann mischte sich Noltes spannungsvolle Verkündung der Gewinnnummer mit manchem Jubelschrei der Gewinner. Ein Präsentkorb, Schalke-Fan-Artikel, Lautsprecher, Bücher, Weihnachtsdeko, ein Trecker für Kinder und auch das Paket mit Lego-Technik gingen weg wie warme Semmeln. Waren die Gewinner nicht vor Ort, wurde der Gewinn der nächsten Losnummer zugeschlagen. Aber auch das konnte das freudige und erwartungsvolle Gedränge vor dem Korb mit den Losnummern nicht verhindern. Am Ende gab Nolte noch die Gewinner der Wunschbaumaktion bekannt. Auch das war neu. Da konnte man verstehen, dass er sich wirklich wie das Christkind fühlte.