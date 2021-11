„Wir brauchen vernünftige Ideen“

15 000 Quadratmeter groß ist das Gelände, auf dem die Von-Galen-Schule steht. Eine Erweiterung oder ein Neubau ist geplant. Um alle am Prozess Beteiligten (Schulleitung, politische Vertreter, Verwaltung, Architekt etc.) rechtzeitig in das Verfahren einzubinden und ihnen die Gelegenheit zu geben, von Anfang an die Baumaßnahme zu begleiten, wird eine Lenkungsgruppe eingerichtet.

Foto: Foto: Manuela Reher