„Wir kämpfen alle gemeinsam“

Sichtlich gerührt nimmt Christa Sibbing die hohe Auszeichnung, die ihr Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verliehen hat, in einer Feierstunde im Ratssaal in Gescher entgegen. Dr. Kai Zwicker, Landrat des Kreises Borken, händigt der 79-jährigen Gescheranerin die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland aus. Für jahrelanges ehrenamtliches Wirken im sozialen Bereich wird Christa Sibbing diese Ehrung zuteil.

Sie habe im Jahre 2005 den Mut und die Idee gehabt, in der Glockenstadt eine Tafel für bedürftige Menschen aus Gescher und Umgebung einzurichten, betont Bürgermeisterin Anne Kortüm. Diese hatte im vergangenen Jahr selbst Gelegenheit, einmal hinter die Kulissen der Einrichtung zu schauen. „Was mich an diesem Tag noch mehr als die professionelle Arbeitsweise überrascht hat, war die Art und Weise, wie die Zusammenarbeit unter allen Beteiligten funktioniert“, zeigt sich die Bürgermeisterin noch immer beeindruckt.

Für Christa Sibbing und ihr Team seien die Kunden der Tafel keine Fremden oder gar Nummern. Während der Warenausgabe habe sie feststellen können, dass die persönlichen Verhältnisse und Einzelschicksale der allermeisten Kunden bekannt seien und dass diesen auch Rechnung getragen werde, sagt die Bürgermeisterin.

Landrat Dr. Kai Zwicker betont, dass Christa Sibbing zu den Bürgern gehöre, die durch ihr Engagement dazu beitragen würden, „das Leben für die Menschen in unserer Region zu verbessern und so unsere Gesellschaft reicher zu machen“. Durch ihren unermüdlichen Einsatz habe sie „Außergewöhnliches“ geleistet.

Ihrem Engagement sei es maßgeblich zu verdanken, dass die „Tafel Gescher“ seit 2006 selbst im Vereinsregister eingetragen ist und ihre Ausgabestelle in der Halle des ehemaligen Betriebes der Firma Sibbing an der Bahnhofstraße in Gescher hat.

Besonders erwähnt der Landrat, dass Christa Sibbing das Leistungsangebot der „Tafel Gescher“ fortlaufend erweitert habe. Seit 2010 gibt es zusätzlich zur Lebensmittelausgabe ein Möbellager, in dem gespendete Möbel und Haushaltsgegenstände erworben werden können. Ebenso wurde ein Raum für Second-Hand-Kleidung eingerichtet. Auf diese Weise ist ein Sozialkaufhaus für Bedürftige auf einer Betriebsfläche von mehr als 600 Quadratmetern entstanden. Mehr als 50 Ehrenamtliche wirken mit, um die 650 bedürftigen Personen, darunter 250 Kinder, zu betreuen und mit Lebensmitteln sowie Gütern des täglichen Bedarfs zu versorgen und zu unterstützen.

Mit viel Herzblut engagiere sich Christa Sibbing seit der Gründung der Tafel ehrenamtlich in der Funktion der stellvertretenden Vorsitzenden. Neben der Organisation der betrieblichen Abläufe würden Lebensmittel sowie andere Güter des täglichen Bedarfs akquiriert und so der Kontakt zu Spendenden und Sponsoren gepflegt. Ebenso bemerkenswert sei es, dass die Gescheranerin in ihrem Engagement „Antriebskraft und Vorbild zugleich“ für alle ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sei.

Christa Sibbing selbst sprach ihrem Team großen Dank aus. Ein Teil nahm an der Feierstunde teil. Ein anderer Teil sowie ehemalige Mitstreiter standen vor dem Rathaus Spalier, um ihr die besten Glückwünsche zu ihrer Auszeichnung auszusprechen. „Wir kämpfen alle gemeinsam“, macht sie deutlich.