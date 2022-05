„Wir müssen ein Wir werden“

Die Weichen für eine sechszügige Gesamtschule mit dem Hauptstandort Gescher und einem Teilstandort in Velen zum Schuljahresbeginn 2023/ 2024 sind gestellt.

Sechszügige Gesamtschule Gescher mit Teilstandort in Velen auf den Weg gebracht

Der Rat der Stadt Gescher hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit großer Mehrheit bei zwei Enthaltungen (beide FDP) dafür ausgesprochen, die Verwaltung zu beauftragen, die Genehmigung für dieses Vorhaben bei der Schulaufsichtsbehörde einzuholen.

Die Fraktionsvorsitzenden von CDU, UWG, Grünen und SPD sprachen den Verwaltungen in Gescher und Velen sowie dem Büro Gebit aus Münster großen Dank für die zügige Vorbereitung und Begleitung dieses Projektes aus.

Das Büro Gebit hatte im Auftrag der Stadt Velen den Bericht zur Schulentwicklungsplanung vorgelegt. Darin wurden die Schulanmeldungen von Februar 2022 einbezogen. Dieser Bericht bildet die Grundlage für das weitere Vorgehen. Neben der Fortschreibung der Schüler- und Betreuungszahlen wurden auch der Raumbestand und -bedarf für die beiden Schulstandorte analysiert und bewertet.

Auch die Anregungen der Gesamtschule Gescher und der Abraham-Frank-Sekundarschule in Velen seien berücksichtigt worden, freuten sich die Politiker. Der Weg zu diesem Meilenstein in der Schulgeschichte sei sehr transparent gewesen, lobte Ansgar Heming (SPD). Gescher und Velen würden gleichermaßen von diesem Vorhaben profitieren.

Thomas Kloster (CDU) zeigte sich auch beeindruckt von dem Tempo der Vorbereitungen. „Das ist schnell gegangen“, sagte er mit Blick darauf, dass der Ausschuss für Generationen, Familie, Bildung, Kultur und Sport erst Ende September 2021 beschlossen habe, die Verwaltung zu beauftragen, die Errichtung eines Teilstandortes der Gesamtschule Gescher am Standort der Abraham-Frank-Sekundarschule in Velen zu prüfen. Mit Dr. Volker Krobisch, dem Koordinator der Schulentwicklungsplanung bei der Bezirksregierung Münster, habe man einen guten Fachberater an der Seite.

Auch Matthias Homann (UWG) zeigte sich beeindruckt davon, dass alle Beteiligten effektiv zusammengearbeitet hätten. Insbesondere erwähnte er den Einsatz der Ersten Beigeordneten Kerstin Uphues (Gescher) und Dr. Thomas Brüggemann (Velen). Alle Fragen seien schnell und kompetent beantwortet worden.

Wolfgang Brüggestrath (Grüne) sagte es kurz und bündig, als es um die Abstimmung über den Beschluss ging: „Ein klares Ja zu allen Punkten.“

Gleichwohl waren sich Verwaltung und Politik einig, dass während der Integrationsphase noch viel Arbeit auf alle Betroffenen zukomme. Das habe Bernhard Manemann-Kallabis, Leiter der Gesamtschule Gescher, bereits im Vorfeld ohne Umschweife klar gemacht. „Wir müssen ein Wir werden“, laute die Devise, sagte Ansgar Heming und griff damit ein Zitat des Rektors auf.

Die Erste Beigeordnete Kerstin Uphues betonte, dass man miteinander im Gespräch bleiben müsse, unter anderem auch mit der Gemeinde Reken. Diese hatte im Rahmen der Beteiligung der benachbarten Schulträger mitgeteilt, dass ein zweizügiger Teilstandort der Gesamtschule Gescher in Velen den Schulstandort in Reken schwächen und möglicherweise schädigen werde. Die Kommunen Stadtlohn, Südlohn, Borken und Coesfeld äußerten keinerlei Bedenken. „Wir wollen eine gemeinschaftliche Lösung finden“, versicherte Kerstin Uphues und kommentierte: „Wir sind auf einem guten Weg und werden den Übergang gemeinsam gut gestalten.“

Bürgermeisterin Anne Kortüm machte deutlich, dass die neu formierte Schule ein wichtiger Schritt in der Schulentwicklungplanung sei, um das ortsnahe Schulangebot auf lange Sicht sicherzustellen.

Regelungen zur Finanzierung und Beteiligung der Kommunen Gescher und Velen für die zu errichtende Gesamtschule mit Teilstandort in Velen werden im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung getroffen, die die Verwaltungen und Schulleitungen miteinander abstimmen.