Fast drei Jahre ist es her, dass Jubel, Trubel und „Gescher Helau“-Rufe das Geschehen auf Geschers Straßen bestimmt haben. Am Sonntag, 5. Februar, ist diese ungewollte Pause beendet. Dann soll der Umzug wieder planmäßig und ohne Einschränkungen durch die Innenstadt rollen. „Wir sind alle heiß wie Frittenfett“, beschreibt Theo Heisterkamp, Präsident der Stadtkarnevalisten, die Stimmung in den eigenen Reihen. Und auch außerhalb des Vereins ist die Vorfreude auf Karneval groß, wie die Anmeldezahlen für den Umzug zeigen. Der bunte Lindwurm dürfte mindestens 50 Zugnummern umfassen, schätzt Heisterkamp. Pünktlich um 13.11 Uhr soll die neue Tollität das Rathaus verlassen und sich dem Narrenvolk zeigen. Ob Prinz oder Prinzessin bleibt bis dahin ein gut gehütetes Geheimnis.

Am bewährten Ablauf aus der Vor-Corona-Zeit halten die Karnevalisten fest. Anmeldungen für den Umzug können noch bis zum 28. Januar erfolgen. Die Zugnummernvergabe findet am Dienstag (31. 1.) um 19 Uhr bei Grimmelt statt. Hier geht es neben organisatorischen Fragen auch um Sicherheit und klare Ansagen, besonders an Teilnehmer von auswärts: „Wer sich in Gescher nicht benimmt, bekommt ein Startverbot bei allen anderen Umzügen“, so Heisterkamp. Das Sicherheitskonzept in Gescher habe sich bewährt, die Zusammenarbeit mit Stadt Gescher, Feuerwehr, DRK und Polizei funktioniere hervorragend. „Für unseren Karneval ziehen alle an einem Strang“, freut sich der Präsident.

Für Auswärtige ist der Umzug in Gescher dieses Mal besonders interessant: Weil nach der langen Pause der TÜV für die Karnevalswagen abgelaufen ist, müssen sie erneut abgenommen werden. In Gescher gibt es einen Sponsor, der von den fälligen Gebühren 100 Euro pauschal übernimmt. Dieses „Bonbon“ nehmen auch auswärtige Wagenbauer gerne mit, weiß Heisterkamp. Thomas Hisker kümmert sich um die TÜV-Abnahme, notfalls auch kurzfristig.

Auch die Aktivitäten vor dem Umzug finden wieder wie gewohnt statt. Dazu zählen beispielsweise die Besuche der Karnevalisten in den Nachbarschaften. „Wir schicken gerne eine Abordnung. Aber es gibt keine Gewähr, dass das klappt. Es muss halt zeitlich passen“, erläutert Heisterkamp. Die Organisation läuft über die Zeremoniemeister Matthias „Matze“ Kemper und Christopher „Brummi“ Erwig. Auch die Tour durch die örtlichen Kindergärten findet wieder statt, allerdings mit einer verkleinerten Abordnung.

Vor dem Umzug stehen weitere jecke Termine an. Dazu zählt das traditionelle Prinzenwiegen bei Wittich am Mittwoch (1. 2.). Hier werden Altprinzessin Marion und der Kinderprinz vom Berliner Tor in Kamelle aufgewogen. Donnerstags ist die interne Wagenabnahme in der Karnevalshalle. Freitags findet das legendäre „Red Socks Clubbing“ in der Kanne statt, mit viel Stimmung und Stand-up-Comedy. Und am Samstag (4. 2.) startet der Straßenkarneval mit dem Bacchusumzug, bevor sich Gescher-City am Sonntag (5. 5.) in ein Tollhaus verwandelt. Unter den Augen der neuen Tollität soll sich der Umzug um 13.30 Uhr am Rathaus in Bewegung setzen. „Pünktlich“, betont Heisterkamp, damit vor dem Dunkelwerden alles durch ist. Wie gehabt zieht der Lindwurm zweimal durch die Stadt inklusive Frieterhofstraße. Wie in früheren Jahren wird es wieder eine „Familienzone“ geben, und zwar zwischen Gallo und Lindenstraße/Westerkamp. Hier wird die Musik runtergedreht und extra viel Kamelle für Kinder geworfen. Auflösen wird sich der Umzug schließlich über Gartenstraße und Hauskamp.