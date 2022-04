„Wir wollen einfach helfen“

Acht Schulfreundinnen aus Gescher wollten nicht länger nur die schrecklichen Bilder vom Krieg in der Ukraine ansehen, sondern etwas tun, um den Menschen dort zu helfen. „Wir haben im Unterricht über den Krieg gesprochen“, erzählt die zwölfjährige Tijana Müller, die die sechste Klasse des Geschwister-Scholl-Gymnasiums (GSG) in Stadtlohn besucht. Gemeinsam mit ihren Klassenkameradinnen, die ebenfalls alle in der Glockenstadt wohnen, hatte sie die Idee, einen Garagen-Flohmarkt auf die Beine zu stellen.

Acht Schülerinnen der 6. Klasse des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Stadtlohn haben in Gescher einen Garagen-Flohmarkt zugunsten der Menschen in der Ukraine in Eigenregie organisiert: (v.l.) Carla Pierk, Luisa Terhechte, Jona Schwers, Emma Böing, Emma Schmidt, Emily Gebel, Tijana Müller und (kleines Foto) Lilli Nathaus.

Dabei entwickelten die acht Mädchen wahres Organisationstalent. Sie gestalteten Flugblätter, die sie selbst in der Stadt verteilten. Auf diese Weise wurde die Bevölkerung über die Veranstaltung informiert. Als Veranstaltungsort stellte Mitschülerin Emily Nathaus die Garage ihrer Familie zur Verfügung. Diese wurde ganz spontan ausgeräumt und als Flohmarktstätte hergerichtet. Inzwischen hatten die befreundeten Schülerinnen bereits altes Spielzeug, getragene Kleidung, Bücher und auch Hausrat zusammengetragen und auf den Tischen in der Garage platziert. Auf diese Weise konnten die Besucher, zu denen auch etliche Lehrer vom Geschwister-Scholl-Gymnasium gehörten, die Sachen sichten und erwerben. Außerdem versorgten die Mädchen diese mit frischen Waffeln. Am Ende freuten sich die jungen Veranstalterinnen über einen Erlös von 550 Euro. Diesen Betrag spenden sie der Aktion Lichtblicke, die das Geld direkt an die Hilfe für die Ukraine weiterleitet.

Besonders gefreut haben sich die Mädchen auch darüber, dass manche Menschen direkt Bargeld gespendet haben, als sie die Ankündigungszettel für den Flohmarkt verteilt hatten. „Das hat uns wirklich überrascht“, sagt Tijana Müller. Und ihre Mutter zeigt sich beeindruckt von dem Engagement ihrer Tochter und ihrer sieben Freundinnen. Diese würden sich selbst „Partymäuse“ nennen, weil sie gerne gemeinsam feiern. Dabei würden sie aber nie vergessen, dass es ihnen selbst gut gehe, wenn sie sich einander treffen. Sie hätten den Gedanken nicht ertragen, dass es gleichaltrige Kinder gibt, die wegen des Krieges aktuell in großer Not seien. „Sie wollten helfen, und das haben sie ganz spontan und aus vollem Herzen getan“, freut sich Tijanas Mutter.