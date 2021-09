Wirtschaft ins Boot holen

Gescher

(mr). „Wir wollen eine lebendige Kultur in Gescher. Wenn wir nach vorne kommen wollen, müssen wir auch investieren“, machte die Erste Beigeordnete Kerstin Uphues in der Sitzung des Ausschusses für Generationen, Familie, Bildung, Kultur und Sport deutlich. Das Gremium nahm das Kulturkonzept der Glockenstadt Gescher zur Kenntnis und stimmte einhellig dafür, in seiner Sondersitzung am 27. Oktober eine Empfehlung an den Stadtrat auszusprechen.