Wo viele mit einem Lächeln gehen

„Wenn die Kinder am Zaun stehen und es nicht mehr abwarten können, dass es endlich losgeht – das ist einfach toll“, sagt Florina Lagrin. Und ihr Mann Alois möchte etwas anderes nicht missen: „Das Lächeln, das wir dem Publikum ins Gesicht zaubern“, sagt der 46-Jährige. Seit 17 Jahren kommt die aus Heinsberg stammende Familie nach Gescher und fasziniert Kinder, aber oft auch Eltern und Großeltern mit den Geschichten von Kasper & Co. Auch jetzt gastiert das Familienunternehmen – die drei Söhne Alois (16), Gino (13) und Lennox (10) sind mit von der Partie – auf der Wiese an der Franz-Josef-Straße und bedankt sich bei Familie Auling, die diese Fläche zur Verfügung stellt. Noch bis Sonntag (16. 10.) finden hier täglich Vorstellungen für Kinder ab zwei Jahren statt.

„Wir spielen gerne in Gescher“, versichert das Ehepaar. Hier sei das Publikum sehr freudig und mache gerne mit. In ihrer Familiengeschichte hat das Figurentheater eine lange Tradition. „Das ist immer vom Vater auf den Sohn übertragen worden, mittlerweile in der siebten Generation“, erzählt Alois Lagrin. Sein Vater Dominik sei Hochseilartist gewesen und auch im benachbarten Ausland aufgetreten. Mit dem Figurentheater habe sich der Betrieb in der Winterzeit Einnahmen verschafft. Von klein auf ist Alois Lagrin in dieser Schaustellerwelt aufgewachsen und sagt: „Das Figurentheater ist mein Leben. Etwas anderes zu machen kann ich mir nicht vorstellen.“

Dabei sind die Rahmenbedingungen nicht einfacher geworden. In der Coronazeit ging eineinhalb Jahre gar nichts. Als Lkw-Fahrer hat Lagrin seinen Betrieb über Wasser gehalten. Auch jetzt ist noch nicht alles wie vorher: Es sei schwierig, Freiflächen zu bekommen, hohe Strom- und Spritpreise belasteten, und die Zuschauer kämen in geringerer Zahl. Darauf hat sich die Familie eingestellt, indem sie in NRW nur noch 15 bis 20 Plätze im Jahr anfährt und dafür länger bleibt. Vor Corona, so die Lagrins, waren es 30 bis 40 Spielorte. Geärgert haben sich beide, weil vor einiger Zeit ein anderes Puppentheater in Gescher gastierte und die Leute enttäuscht hat. „Darunter leiden wir, obwohl wir nichts dafür können“, bedauert Florina Lagrin. Auf der anderen Seite gebe es nicht wenige, die gleich mehrfach die einstündigen Vorstellungen besuchen: „Wir zeigen jeden Tag ein anderes Stück“, erläutert Alois Lagrin. Knapp 20 Figuren kommen dabei zum Einsatz, von Kasper, König und Räuber über Zauberer und Prinzessin bis zum Hofmarschall. „Aber wir haben natürlich auch Tiere, Gespenster und ein weißes Einhorn“, ergänzt seine Frau. Gespielt wird mit Hohnsteiner Puppen, die besondere Qualität haben. Die ältesten, die nicht mehr eingesetzt werden, sind rund 100 Jahre alt.

80 Stühle stehen im Theaterzelt, das von überall gute Sicht auf die Bühne bietet. Hier spielt sich das Geschehen um Kasper und seine Gefährten ab, bei dem die Kinder immer mit einbezogen werden. „Die müssen aufpassen, was passiert und Kasper helfen“, erklärt Florentina Lagrin. Zehn Geschichten hat das Team drauf, wobei jedes Stück jedes Mal ein bisschen anders gespielt wird, je nach Rückmeldung des Publikums. „Wir müssen spontan reagieren, aber das haben wir drauf“, schmunzelt sie.

Noch siebenmal hebt sich der Vorhang des Figurentheaters Gescher, dann geht es weiter nach Vreden. Beim Auf- und Abbau ist die ganze Familie eingespannt, da weiß jeder, was er zu tun hat. Sechs Mal geht es hin und her, damit der gesamte Fuhrpark mit allen Anhängern und Wohnwagen am neuen Ziel steht. „Aber wir wissen wofür“, sagt Alois Lagrin und hat schon das nächste Lächeln auf Kindergesichtern vor Augen.

7 Vorführungen in Gescher täglich um 17 Uhr und Sonntag um 11 Uhr und 15 Uhr, Franz-Josef-Straße (gegenüber vom Malergeschäft Robers), dazu Hüpfburgenspaß für Kinder gratis