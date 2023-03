Wohnungen fürs Erste unbewohnbar

Gescher

Das Haus am Schultenrott, in dem am Montagabend ein Feuer im Obergeschoss ausgebrochen war (wir berichteten), ist bis auf Weiteres unbewohnbar. Entgegen ersten Informationen handelt es sich um ein privates Zweifamilienhaus und nicht um eine von der Stadt angemietete oder erworbene Immobilie zur Unterbringung von Geflüchteten. „Das ist ein ganz normales Wohnhaus, in dem keine Flüchtlinge leben“, stellt Heike Twyhues von der Pressestelle der Stadt Gescher klar. „Froh und dankbar“ ist sie, dass von den neun betroffenen Bewohnern des Hauses niemand obdachlos geworden ist und das Ordnungsamt nicht tätig werden musste. „Alle sind irgendwo privat untergekommen“, bestätigt Twyhues. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derweil an, wie die Polizei am Dienstag auf Nachfrage mitteilt.

Von Florian Schütte