„Wollen endlich loslegen“

„Unser Team kann es kaum abwarten, dass es endlich losgeht“, sagt Döpik-Geschäftsführer Tobias Picker. Gemeint ist der Bau des Energiecampus an der Schildarpstraße in Gescher. Das Großprojekt hat sich verzögert, weil sich das Genehmigungsverfahren in der Coronazeit hingezogen hatte und die Bundesregierung im Februar (wie berichtet) einen plötzlichen Förder-Stopp für energetisches Bauen verkündete. Jetzt sind alle Hürden auf dem Weg zur Realisierung des Millionen-Projektes genommen. „Wir gehen davon aus, dass Ende Juli oder Anfang August die ersten Ausschreibungen rausgehen“, so Picker. Dann hänge es von den beteiligten Unternehmen und der Verfügbarkeit der Baumaterialien ab, wann die Rohbauarbeiten starten. Wunsch des bislang in Stadtlohn ansässigen Unternehmens Döpik sei es, möglichst noch in 2022 zu beginnen, spätestens aber Anfang 2023.

So stellt sich der Eingangsbereich des künftigen Döpik-Unternehmenssitzes an der Schildarpstraße in Gescher dar. Nach mehrmaligen Verzögerungen sollen die Rohbauarbeiten für das Millionen-Projekt möglichst noch in diesem Jahr, spätestens Anfang 2023 anlaufen.

Eigentlich hätte sich das künftige Döpik-Gelände im südlichen Stadtgebiet schon zum jetzigen Zeitpunkt in eine Großbaustelle verwandeln sollen. Als vor Monaten die KfW-Förderung für energieeffiziente Gebäude gestrichen wurde, fehlten plötzlich weit über zwei Millionen Euro im Gesamtbudget. Picker und sein Team mussten ihre Planung anpassen und kamen zumindest bei der nachgebesserten Förderung zum Zuge. „Das ist zwar weniger als die Hälfte, die ursprünglich eingeplant war, aber immerhin“, so Picker. Die Gesamtplanung sei nicht abgespeckt worden, sondern sehe sogar zusätzliche Innovationen vor. So habe sich die Gesamtinvestition am künftigen Hauptstandort Gescher auf über 20 Millionen Euro erhöht. Picker rechnet mit einer gut zweijährigen Bauzeit, sodass die Fertigstellung im Jahr 2025 zu erwarten sei.

Der 30 000 Quadratmeter große Campus ist als echtes Vorzeigemodell für klimafreundliches Bauen konzipiert. Von regenerativer Wärme- und Kältetechnik über Stromerzeugung bis hin zu energiesparender Gebäudetechnik: „Wir wollen Planern und Bauherren zeigen, was alles möglich ist“, skizziert Picker seine Vision. Kern des Komplexes ist das Verwaltungsgebäude in der Mitte. Es soll neben der Hauptverwaltung der döpik Group auch für kleine Firmen und Start-ups aus dem Energiesektor als Innovationszentrum und Anlaufstelle dienen. So könne gemeinsam an Lösungen für die Energiewirtschaft gearbeitet werden. Die erste Zusage eines Partnerunternehmens, das auf dem Campus ansiedeln will, hat Picker bereits. Weitere Gespräche laufen.

Nachdem alle Baugenehmigungen vorliegen und auch die Finanzierung gesichert ist, will das Döpik-Team jetzt Gas geben. Picker hofft, dass sich bei den anstehenden Ausschreibungen „nachhaltige Baupartner“ finden, die die Beteiligung an diesem überregional ausstrahlenden Projekt als Chance begreifen. Über die Homepage dp-campus.de können sie sich informieren und bewerben, demnächst auch den Baufortschritt verfolgen. Auch großformatige Banner an Seecontainern sollen demnächst Richtung B 525 auf das Projekt aufmerksam machen und um Auftragnehmer für die einzelnen Gewerke werben.

Probleme, Personal zu finden, hat Döpik Energietechnik bis dato nicht. Fast 100 Mitarbeiter zählt die Gruppe zurzeit, bei Bezug des Neubaus in Gescher rechnet Picker mit 120 bis 150 Leuten. Gut sechs Bewerbungen täglich verzeichnet das Unternehmen im Schnitt, darunter auch ehemalige Gescheraner, die zurück in die Heimat wollen. Das Auftragsvolumen konnte Döpik in den vergangenen beiden Jahren jeweils verdoppeln.

Und das Unternehmen will weiter wachsen. Ein zweites Werk an der A 7 bei Buchholz soll ab 2023 als Service- und Vertriebsstützpunkt ausgebaut werden, zwei weitere Standorte in Schleswig-Holstein und in den Niederlanden sollen ab 2024/25 realisiert werden. Picker: „Unsere Zentrale, das Herz des Unternehmens, wird aber in Gescher sein.“