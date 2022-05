„Wollen nicht nur Käffchen trinken“

Der Bezirksausschuss unter Vorsitz von Marc Jaziorski (SPD) will künftig nicht nur beraten, sondern auch entscheiden. Ganz knapp, mit nur einer Stimme Mehrheit sprach sich das Gremium am Mittwoch entgegen der Empfehlung der Verwaltung dafür aus, die Zuständigkeitsordnung der Stadt Gescher entsprechend zu ändern. Was genau der Bezirksausschuss selbst entscheiden will, blieb offen: Das wollen Mitglieder des Bezirksausschusses in naher Zukunft außerhalb der Sitzungsfolge festlegen. Was rechtlich davon überhaupt möglich ist, muss dann wiederum mit der Verwaltung abgeklärt werden.

Schon mehrfach hat sich das Gremium mit der Frage befasst, ob ihm Entscheidungskompetenzen übertragen werden sollen. Bürgermeisterin Anne Kortüm positionierte sich klar dagegen: Es dürfe keine Kollisionen mit Entscheidungsbefugnissen des Rates oder der Fachausschüsse geben. Üblicherweise würden die Belange Hochmoors und die Entscheidungen des Bezirksausschusses berücksichtigt. Die Abgrenzung der Themen, die im Bezirksausschuss oder in den Fachausschüssen zu beraten seien, sei schwierig. „Wir verwalten uns zu Tode und verlieren nur Zeit“, meinte Kortüm. Das Zusammengehörigkeitsgefühl der beiden Ortsteile werde so eher geschwächt. Sie empfahl, es bei der jetzigen Zuständigkeitsordnung zu belassen.

Knapp die Hälfte des Gremiums teilte diese Einschätzung. In den letzten 15 Jahren seien beide Ortsteile zusammengewachsen, meinte Gerd Verheyen. In aller Regel würden die Voten des Bezirksausschusses in der weiteren politischen Beratung berücksichtigt. „Wir sollten alles so lassen, wie es ist“, stellte er fest. Ähnlich fiel der Tenor bei Reinhold Gertz (CDU) und Matthias Bergmann (UWG) aus. Das politische Verhältnis zwischen Hochmoor und Gescher sei gut, meinte Gertz.

Ein Plädoyer für Entscheidungskompetenzen vor Ort hielt dagegen Reinhold Röhling (SPD). „Wollen wir hier nur sitzen, Käffchen trinken und andere entscheiden lassen?“, fragte er in die Runde. Es gehe um das Selbstverständnis des Bezirksausschusses. Die Mitglieder müssten bereit sein, Verantwortung zu tragen. Gerade mit Blick auf das bald zu erarbeitende Dorfentwicklungskonzept wäre es ein fatales Signal, auf eigene Entscheidungsbefugnisse zu verzichten. Röhling schlug vor, sich detailliert mit den Punkten zu befassen, die für eine Übertragung in die Zuständigkeit des Bezirksausschusses in Frage kommen. Eine entsprechende Liste war Teil der Sitzungsvorlage.

Daniel Bierut (FDP) teilte diese Einschätzung. Hochmooraner Themen sollten vor Ort entschieden werden, sonst brauche man keinen Bezirksausschuss. Etwas „zwiegespalten“ zeigte sich Thomas Kemper (Grüne): Er erinnerte aber daran, dass der Bauausschuss seinerzeit die Entscheidung in Hochmoor, Flächen für einen Supermarkt freizuhalten, kassiert habe. Deshalb mache es doch Sinn, die Zuständigkeitsordnung zu ändern.

Nach längerer Diskussion gab es ein denkbar knappes Ergebnis: Mit einer Stimme Mehrheit setzten sich die Befürworter einer Übertragung von Entscheidungskompetenzen auf den Bezirksausschuss durch. Die Ausgestaltung muss noch erarbeitet werden. Und ob am Ende auch der Rat die Änderung der Zuständigkeitsordnung gutheißt, bleibt abzuwarten.