Wunsch nach eigener Wohnung groß

Der größte Wunsch der geflüchteten Menschen, die bereits seit einigen Jahren in Gescher leben, sei eine eigene Wohnung. Das hat Sozialarbeiter Patrick Walfort, der seit knapp drei Jahren die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe in Gescher im Hauptamt unterstützt, in zahlreichen Gesprächen erfahren. Der 29-Jährige hat sein Büro seit wenigen Wochen im „Treff 13“ am Kirchplatz und nicht mehr im Bunten Haus, wo er anfangs noch drei Mal in der Woche regelmäßige offene Sprechstunden abhalten konnte. Angesichts der Corona-Pandemie sei dieses Angebot vorerst noch nicht wieder möglich, sagt er.

Sozialarbeiter Patrick Walfort ist seit knapp drei Jahren für die Integration von Geflüchteten in Gescher zuständig. Sein Büro ist neuerdings im Treff 13. Zuvor war er im Bunten Haus anzutreffen.

Dennoch bleibt Patrick Walfort in ständigem Kontakt zu seinen Klienten, die sich mit all ihren Sorgen und Nöten an ihn wenden. Tätig ist der Sozialarbeiter beim Caritasverband für das Dekanat Borken, wo er im Fachdienst Integration und Migration für die regionale Flüchtlingsberatung zuständig ist. Die Stadt Gescher hat seinerzeit für die Integration der Flüchtlinge eine halbe Stelle (19,5 Stunden wöchentlich) eingekauft.

Patrick Walfort ist Ansprechpartner für zentrale Themen wie Sprache, Ausbildung, Arbeitssuche und Umzug in privaten Wohnraum, besonders bei Personen mit Bleibeperspektive.

Zu seinen Klienten gehören Menschen aus unterschiedlichen Herkunftsländern, darunter Afghanistan, Syrien, Iran, Irak, Somalia, Nigeria, Guinea, Eritrea sowie Türkei und China. Oftmals würden diese Menschen alle unter einem Dach in einer Flüchtlingsunterkunft leben. Daher seien auch Konflikte vorprogrammiert. Vor diesem Hintergrund macht Patrick Walfort deutlich, wie wichtig es sei, dass jede Familie für sich eine eigene Wohnung und damit Privatsphäre habe. „Nur so kann Integration auch wirklich gelingen“, sagt er. Daher lege er für seine Klienten ständig ein gutes Wort bei potenziellen Vermietern ein. „Ich spiele dabei immer mit offenen Karten“, betont der Sozialarbeiter.

„Leider ist der freie Wohnungsmarkt abgegrast“, bedauert Patrick Walfort. So würden viele Träume seiner Klienten zerplatzen, die sich danach sehnen würden, endlich richtig anzukommen, darunter auch eine alleinerziehende Mutter aus Afrika mit drei kleinen Kindern oder eine Familie mit Kindern mit Handicap. Bei dieser Familie gehe es zum Beispiel auch darum, sich für die Kostenübernahme für medizinische Leistungen einzusetzen. Das sei oft schwierig und vom jeweiligen Status der Geflüchteten abhängig.

„Manchmal kämpfe ich gegen Windmühlenflügel“, sagt der 29-Jährige. Die persönlichen Schicksale seiner Klienten würden ihm oft sehr nahe gehen. Daher sei er stets über jeden noch so kleinen Erfolg froh, mit denen er den Geflüchteten den Alltag erleichtern kann. „Für viele ist der Papierkram von Behörden erschreckend“, sagt Patrick Walfort. Auch würden Kinder oft angesichts der hohen Anforderungen durch den Fluchthintergrund viel zu schnell in die Rollen von Erwachsenen hineinwachsen, was ihm Sorgen bereite.

Patrick Walfort ist gut vernetzt und arbeitet bei Hilfs- und Integrationsangeboten eng mit dem Fachdienst Soziales der Stadt Gescher, den Kollegen der Caritas und weiteren Institutionen zusammen.

Ausgleich zu seinem Job findet der Ahauser im Leistungssport. Im Alter von 15 Jahren hat er mit dem Boxen begonnen und trainiert seit fünf Jahren im Boxzentrum Münster als Halbprofi. Dort sind Trainer aus dem Iran, Polen, der Türkei und aus der Ukraine tätig. „Dort bin ich als Deutscher der Ausländer“, schmunzelt Patrick Walfort, der die Erfahrungen, die er in einem multikulturellen Umfeld machen kann, sehr schätzt. „Der Sport hat eine hohe Integrationskraft“, ist sich Patrick Walfort sicher.