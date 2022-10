Zähes Ringen um Kita-Lösung

Neubau einer weiteren Kita mit drei Gruppen in Hochmoor oder noch mal eine Erweiterung der Kita St. Stephanus um zwei Gruppen? Das war die Frage im jüngsten Ausschuss für Generationen, Familie, Bildung, Kultur und Sport. Und mit dieser taten sich die Ausschussmitglieder sichtlich schwer. Am Ende stimmte die Mehrheit aus CDU, UWG und FDP für die Erweiterung. Die SPD enthielt sich und die Grünen hätten lieber einen Neubau veranlasst.

„Wir haben mit 26 Kindern die höchste Geburtenzahl seit 20 Jahren“, verdeutlichte Markus Grotendorst vom Fachbereich Jugend und Familie beim Kreis Borken. Und auch wenn die Versorgungsquote im U3-Bereich mit 51,1 Prozent in Gescher insgesamt „auf hohem Niveau“ liege, werden mittelfristig zwei weitere Gruppen im Ortsteil Hochmoor benötigt – inklusive einer Übergangslösung für die Bauphase.

Eine Erweiterung würde die Stadt eine Ergänzungsfinanzierung von 429 000 Euro kosten. In diesem Fall stünde das Pfarrheim St. Stephanus nach kleineren baulichen Modifizierungen in Höhe von noch mal rund 20 000 Euro, die die Stadt tragen müsste, als Interimslösung zur Verfügung. Ein Neubau würde nach dem Investorenmodell erfolgen. Hierfür fehlen jedoch noch ein Träger, ein Grundstück sowie eine Übergangslösung.

„Es macht Sinn der Empfehlung der Verwaltung zu folgen“, meinte Matthias Homann (UWG) im Hinblick auf eine Erweiterung. Er erkundigte sich außerdem, ob es auch Kinder gebe, die unversorgt seien. Zumeist sei es laut Grotendorst jedoch so, dass Eltern eher freiwillig noch ein Jahr auf ihre Wunschkita warteten.

„Wir können uns beide Varianten vorstellen“, sagte Bernhard Witte (CDU). So könne auch ein Neubau durchaus sinnvoll sein, um für die Zukunft weiter gerüstet zu sein. Das sah auch Sigrid Effkemann (Grüne) so und ihre Fraktionskollegin Angelika Dapper-Schneider ergänzte: „Die Kindergärten müssen qualitativ gut und die Gruppen kleiner werden.“ Was ebenfalls für einen Neubau spreche.

Markus Grotendorst betonte jedoch, dass auf Basis der heutigen Daten nach drei Jahren die Geburtenrate wieder sinken werde. Das sei jedoch nur eine Prognose.

Rita Hölker (SPD) erklärte: „Wir haben mit beiden Punkten unsere Probleme.“ So erachte die SPD eine Sechs-Gruppen-Kita als zu groß. Hölker erkundigte sich außerdem, was die Meinung der Verbundleitung sei. Grotendorst antwortete, dass diese sich eine Kita mit sechs Gruppen schon vorstellen könne. Auch Anne Hauling (FDP) tat sich schwer. „Man hat immer das Gefühl, man hängt hinterher.“ Nach dem Austausch des Für und Wider war die CDU, so Bernhard Witte, „eher bei Variante 1“. Pastor Hendrik Wenning erlaubte sich angesichts des Fachkräftemangels den Hinweis, dass man in einer größeren Kita flexibler mit dem Personal agieren könne. Bei einem Neubau müsste auch der Personalstamm für diese Kita ganz neu aufgebaut werden.

Am Ende hat nun der Rat das letzte Wort in seiner Sitzung am 9. November.