Zeichen für Hochmoor gesetzt

Ausschussvorsitzender Günter Schültingkemper (CDU) brachte es auf den Punkt: „Alle Fraktionen möchten Hochmoor gut versorgt wissen.“ Das spiegelte sich am Ende auch im Beschluss wider: Die Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes der Stadt Gescher wurde unter der Maßgabe beschlossen, dass auch der Ortsteil Hochmoor als perspektivischer Nahversorgungsstandort ausgewiesen wird. Bislang war dies nicht vorgesehen, obwohl die Stadt Grundstücke für die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes freihält. Das Konzept ist das entscheidende Steuerungsinstrument für die Entwicklung der Einzelhandelsflächen in Gescher. Es soll in der Ratssitzung am kommenden Mittwoch endgültig verabschiedet werden.

Noch einmal stellte Dr. Fabian Schubert vom beauftragten Büro Stadt + Handel die zentralen Ergebnisse des knapp 100-seitigen Konzeptes vor, das im November/Dezember offengelegen hatte. Er skizzierte den Weg von der Bestandserfassung über die Nachfrage- und Angebotsanalyse bis zu den künftigen Steuerungsleitsätzen. Klare Aussage: Das Projekt Edeka/Aldi sei eine „wünschenswerte Entwicklung im Kernbereich“. Bislang würden nur 73 Prozent der Kaufkraft im Bereich Nahrungs- und Genussmittel in Gescher gebunden, allein durch dieses Vorhaben steige die Kennziffer auf 88. Positive Effekte für die Innenstadt seien zu erwarten. Ausgewiesen werden auch Nahversorgungsstandorte und Sonderstandorte im Stadtgebiet, die ihre Daseinsberechtigung hätten. Die Fläche am Grenzlandring, wo K+K bekanntlich ansiedeln möchte, wird als perspektivischer Nahversorgungsstandort bewertet. In Hochmoor, so der ursprüngliche Entwurf, sollte kein Standort ausgewiesen, um größtmögliche Flexibilität zu erreichen, so der Planer. Da ging der Ausschuss für Bauen, Planen, Stadtentwicklung und Digitalisierung aber nicht mit.

„Schwer enttäuscht“ vom Konzept zeigte sich Grünen-Sprecher Wolfgang Brüggestrath. Er vermisste einen Lösungsansatz, wie K+K seine Pläne – zwei Markt-Neubauten am Grenzlandring in Gescher und in Hochmoor – realisieren könne. So aber sei Edeka das Maß aller Dinge. Der Grüne bezweifelte, dass sich 2650 qm Verkaufsfläche ohne verkehrstechnische Probleme an der Fabrikstraße realisieren ließen. Auch Klaus Schonnebeck (SPD) vermisste den Standort Hochmoor und riet allen Investoren, ihre Pläne etwas abzuspecken. Sinnvoll sei es auch, neue Märkte mit einem Wohnangebot im Obergeschoss zu kombinieren. So sei das „nicht ausgegoren“. Andreas Langer (SPD) drängte ebenfalls auf Kompromisse: Die Stadt dürfe nicht für den einen Investor den roten Teppich ausrollen und dem anderen die Koffer vor die Tür stellen.

Die anderen Fraktionen zeigten sich überrascht ob dieser Kritik. Christoph Gand (FDP) befürwortete das Konzept unter der Voraussetzung, dass Hochmoor berücksichtigt werde. Britta Thoring (CDU) teilte diese Einschätzung und verwies darauf, dass K+K alle Möglichkeiten habe, seine Pläne zu realisieren – etwa unter Aufgabe des Marktes Stadtlohner Straße. Eine Nahversorgung mit Edeka/Aldi im Zentrum sei das, was sich viele Gescheraner wünschten. Nico Charbon (UWG) signalisierte Zustimmung zum Konzept, sofern Hochmoor als Nahversorgungsstandort ausgewiesen werde.

Bürgermeisterin Anne Kortüm warnte davor, sich zum „Spielball“ der Wettbewerber Edeka und K+K machen zu lassen. Die Realisierung eines Marktes in Hochmoor sei schwierig, weil K+K auf Konditionen dränge, die sich so nicht erfüllen ließen. In Gronau gebe es bislang keine Bereitschaft, von der Größe der geplanten Märkte abzurücken. Auch die Verträglichkeit eines 1250-qm-Marktes in Hochmoor sei noch nicht geklärt, da gebe es seitens der Fachverbände durchaus Bedenken. Kortüm empfahl, flexibel und realistisch zu bleiben und die Option Dorfladen nicht aus den Augen zu verlieren.

Am Ende wurde die Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes bei einer Gegenstimme (Brüggestrath) beschlossen. Das letzte Wort hat der Rat.