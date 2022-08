Zeuginnen glänzen durch Abwesenheit

Gescher/Bocholt

Eine Vorladung in den Zeugenstand bei einem Gerichtsprozess ist eine Bürgerpflicht, der man nicht ungestraft entkommen kann. Es sei denn, es liegen triftige Gründe vor, die das Gericht akzeptiert. Zwei Zeuginnen nannten Gründe, weswegen sie zum Prozesstermin vor der 10. Großen Strafkammer des Landgerichts Münster im Gebäude des Amtsgerichts in Bocholt nicht erscheinen könnten, die das Gericht nicht anerkannte. Sie müssen ein Ordnungsgeld in Höhe von jeweils 300 Euro zahlen. Die dritte Zeugin hatte sich glaubhaft entschuldigt, da sie vor zwei Tagen ein Kind geboren hat und noch im Krankenhaus liegt. Zwei der drei Zeuginnen waren gleichzeitig Nebenklägerinnen, die den heute 45-jährigen Mann aus Gescher wegen Vergewaltigung angezeigt hatten. Sie sollten zu ihren Tatvorwürfen im Zeugenstand vernommen werden. Damit platzte auch der dritte Verhandlungstermin der Anklage gegen den Gescheraner.

Von Elvira Meisel-Kemper