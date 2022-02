„Zeynep“ lässt viele Bäume fallen

Zunächst war die Feuerwehr in der akuten Sturmphase am Freitag von etwa 17 bis 23.30 Uhr gefordert. Während dieser Zeit waren die Feuerwachen in Gescher und Hochmoor durchgehend besetzt. Zur Entlastung der Leitstelle des Kreises Borken wurden die Einsatzstellen dabei von der eigenen eingerichteten IUK-Einheit (Information und Kommunikation) mitsamt einem kleinen Führungsstab koordiniert. Hierbei war neben der Feuerwehr auch das städtische Ordnungsamt eingebunden.

Über das gesamte Stadtgebiet mussten Bäume von Straßen oder aus Strom- und Telefonleitungen entfernt werden. Zudem mussten an mehreren Stellen losgelöste Fassadenteile gesichert werden. So hatte sich ein Dach von einem Mobilheim in Estern gelöst. Auch an einem Gebäude auf der Bahnhofstraße mussten etwa 50 Meter Fassadenverkleidung gesichert werden. Wo während des Sturmes die Gefahrenpunkte nicht entfernt werden konnten, wurden die Gefahrstellen gesichert und abgesperrt. Gegen 23.30 Uhr ließ der starke Sturm ein wenig nach und weitere Einsätze wurden nicht gemeldet, sodass die Einsatzbereitschaft der Wehr zunächst aufgelöst werden konnte.

Doch damit kehrte noch keine Ruhe ein. Am Samstag gegen 7.30 Uhr wurde die Feuerwehr erneut alarmiert. So galt es dann neben den noch offenen Einsatzstellen aus der Nacht (bei denen man aufgrund der Dunkelheit und des Sturmes nicht tätig werden konnte) weitere erst am Morgen gemeldete Einsatzstellen abzuarbeiten. So war die Feuerwehr in beiden Ortsteilen noch bis circa 15 Uhr im Einsatz. Am Ende wurden in diesen zwei Tagen über 60 Einsätze abgearbeitet. Die gesamte Zeit über wurde die Feuerwehr durch den DRK-Ortsverein unterstützt. Die Rotkreuzler kümmerten sich insbesondere um die Verpflegung der Einsatzkräfte.

Die Feuerwehr ruft die Bürger dazu auf, weiterhin vorsichtig zu sein, da beispielsweise in Wäldern noch nicht alle Schäden entdeckt seien und lose Äste und geschädigte Bäume auch Tage nach dem Sturm noch eine große Gefahr darstellten.